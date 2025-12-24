¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î£Õ¡½£²£²ÆüËÜÂåÉ½¡¢±«Ãæ¤ÎÀï¤¤¤Ç£Õ¡½£²£±´ØÅìÂç³ØÁªÈ´¤Ë£µÈ¯²÷¾¡¡ÄÀî¹çÆÁÌÒ¤ÎÄ¾ÀÜ£Æ£ËÃÆ¡¡¸ÅÃ«É¢²ð¤¬£²ÆÀÅÀ
¡¡£Õ¡½£²£²ÆüËÜÂåÉ½¤¬£²£´Æü¡¢¡Ö£É£Â£Á£Ò£Á£Ë£É¡¡£Î£å£ø£ô¡¡£Ç£å£î£å£ò£á£ô£é£ï£î¡¡£Ã£õ£ð£²£°£²£µ¡×¤Î½éÀï¤Ç£Õ¡½£²£±´ØÅìÂç³ØÁªÈ´¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£µ¡½£±¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë³èÆ°¤Ç¡¢´û¤Ë£ÁÂåÉ½¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë£Í£Æº´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê²¬»³¡Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼ç¾¤Î£Í£ÆÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¡Ë¡¢³¤³°ÁÈ¤ÎÆ»ÏÆË¡Ê¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿°ìÀï¡£ÂçÎ³¤Î±«¤¬¹ß¤êÃí¤°Ãæ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢£Õ¡½£²£²ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç²¿ÅÙ¤â·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤â¤Î¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾£²£¹Ê¬¡£±¦¥¯¥í¥¹¤¬Î®¤ì¤¿½ê¤ò¡¢£Õ¡½£²£±´ØÅìÂç³ØÁªÈ´¤Î£Í£Æ¾®ÃÓÄ¾Ìð¡ÊË¡Âç¡Ë¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾£³£·Ê¬¤ËÁ°È¾¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿£Í£ÆÀî¹çÆÁÌÒ¡ÊÈØÅÄ¡Ë¤¬¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤ÎÄ¾ÀÜ£Æ£Ë¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤Ø·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¸åÈ¾£¶Ê¬¤Ë£Í£Æ¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡Âç¡Ë¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò£Ç£Ë¤¬¤Ï¤¸¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢£Æ£×¸ÅÃ«É¢²ð¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç¡Ë¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±£²£·Ê¬¤Ë¤Ï£Ä£Æ¹â¶¶¿Î¸Õ¡Ê£ÃÂçºå¡Ë¤Î±¦£Ã£Ë¤¬Áê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶¤Ã¤Æ£³ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ±£³£´Ê¬¤Ë¤Ï£Ä£Æ¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¸ÅÃ«¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÎäÀÅ¤Ë±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ£´ÅÀÌÜ¡£Æ±£³£¹Ê¬¤Ë¤Ï£Æ£×¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¡Ê¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ë¤¬£µÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë£Ð£Ë¤ò·è¤á¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢£Õ¡½£²£±¡¡£Á£Ì£Ì¡¡£É£Â£Á£Ò£Á£Ë£É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£