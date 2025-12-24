Æü¥Æ¥ì¡¦·´»Ê¶³»Ò¥¢¥Ê¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡Öº£¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é ²º¤ä¤«¤Ë¡×5·î·ëº§¸øÉ½
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î·´»Ê¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê35¡Ë¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·´»Ê¥¢¥Ê¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡Öº£Ç¯¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï²èÌÌ±Û¤·¤ËÆü¥Æ¥ì¤ÎÅß¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡·´»Ê¥¢¥Ê¤Ï5·î1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±¶É·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç»Ê²ñ¤ÎµÜº¬À¿»Ê¤«¤éÁê¼êÃËÀ¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ëÊý¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£8·î1Æü¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¡¢½©¤«¤é»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ·´»Ê¡¡¶³»Ò¡Ê¤°¤ó¤¸¡¦¤¤ç¤¦¤³¡Ë1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë6·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£·ÄÂçÂ´¶È¸å¡¢2013Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£ÊóÆ»¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Ç¡¢·ÄÂç¤Ç¤ÏÂÎ°é²ñ¥´¥ë¥ÕÉô¤Ë½êÂ°¡£¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë62¡£·ì±Õ·¿B¡£