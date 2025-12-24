大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が24日、茨城県阿見町の同部屋で稽古を行った。

四股や腰割り、すり足など基礎運動を中心に調整。十両・白熊（26＝二所ノ関部屋）の胸を借りて一丁押しも入念に行い、「まだ本格的な稽古はしていない。明日以降もしっかりとやりたい」と話した。

左肩鎖関節脱臼で九州場所千秋楽を休場。「しっかりと回復していると思う。徐々にしっかり戻ってきている」と前向きに話した。左肩に手を当てながらゴムチューブを使ったトレーニングを行い、てっぽうでも左の感触を確かめていた。

この日はクリスマス・イブだが、「今日ですか？素直に忘れていた」と笑いながら明かすほど稽古に没頭。クリスマスならではのチキンについては「機会があったら食べたい」と明るく話した。

朝稽古後には国技館内の相撲教習所で行われた力士会に参加した。初場所（来年1月11日初日、両国国技館）に向けては「その（出場する）考えでいる」と出場を明言。「1月場所は優勝したことがないので、いい一年にするためにしっかりと頑張っていきたい」と力を込めた。