¡ÚÌ¾¸Å²°¼çÉØ»¦³²¡Û¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬ÈÈ¿Í¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡×°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉ×¤ò½µ´©Ê¸½Õ¤¬Ä¾·â¤·¤¿¡ª¡ÔÍÆµ¿¼ÔÂð¤«¤é¡È¾Ã¤¨¤¿¡É¥¡¼¥Þ¥ó¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ä¡Õ
¡Ò¡ÚÌ¾¸Å²°¼çÉØ»¦³²¡Û¡Ö»ä¤¬¤¤¤ë´Ö¤ËÀäÂÐÊá¤Þ¤¨¤ë¡×°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÂáÊá¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿°¦ÃÎ¸©·Ù·º»ö¤Î¼¹Ç°¡ÖµÍ¤áÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1999Ç¯11·î13Æü¤ÎÃëº¢¡£Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è°ðÀ¸Ä®¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à¼çÉØ¡¦¹â±©ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ32¡Ë¤¬¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¾¸Å²°¼çÉØ»¦³²»ö·ï¡×¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥é¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡Ä¹â±©¸ç¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥Ë¥¹Éô¤À¤Ã¤¿°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô
¡¡ÈÈ¿Í¤ÏÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤È¤â¤ß¹ç¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¼ê¤ò²ø²æ¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï·ìº¯¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¡£ÁÜºº¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡ÈÌ¤²ò·è»ö·ï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ÍÈ¾À¤µª¤ò²á¤®¤¿2025Ç¯10·î31Æü¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÆÍÇ¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¦¸ç¤µ¤ó¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦°ÂÊ¡µ×Èþ»Ò¡Ê69¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¹â¹»»þÂå¤Î°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê¹â¹»¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¡£Æ±µéÀ¸Äó¶¡¡Ë
»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¤ËÀ®¸ù
¡¡¤½¤ÎÆü°ÊÍè¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¤Ë¤¢¤ëÈà½÷¤Î¼«Âð¤Ë¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬Ï¢ÆüÄ¥¤êÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢
¡ÖÈà½÷¤Î¼«Âð¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁë¤Î±«¸Í¤¬ÊÄ¤á¤é¤ì¡¢¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÅÅµ¤¤¬ÅÀ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤Ë¤ÏÇöÎÐ¿§¤ÎÍÜÀ¸¥Æ¡¼¥×¤¬Å½¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¹ØÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÆü¿·Ê¹¤ÎÇÛÃ£¤â¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ï¡¢°ÂÊ¡Âð¤«¤é¼¡Âè¤ËÂà¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×µ¼Ô¤Ï°ÂÊ¡¤ÈÄ¹¤é¤¯À¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿É×¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÂáÊá¤«¤é45Æü¸å¡¢12·î15Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½±ü¤µ¤ó¤¬µ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤Î¤³¤È¡¢ÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤È¤Ï¡©¡¡¤³¤ÎÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢É×¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¡¢°ÂÊ¡¤Î¼ê¤Î²ø²æ¤ä¶õÇò¤Î26Ç¯´Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤Ê¤É¡¢ÁíÎÏ¼èºà¤Î·ë²Ì¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£µ»ö¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó12·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
