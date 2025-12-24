きょう東証グロース市場に新規上場したフツパー<478A.T>は、午前９時５２分に公開価格１０２０円を３２４円（３１．８％）上回る１３４４円で初値をつけた。直後に１３８９円の高値をつけるとその後は軟化。午後１時４０分には１２２３円に下落した。後場中盤以降は持ち直すかに見えたが、１２４９円で取引を終えた。



また、同じく東証グロース市場に新規上場したＰＲＯＮＩ<479A.T>は午前９時１３分に公開価格１７５０円を１２５円（７．１％）上回る１８７５円で初値をつけた。９時１４分に１９００円をつけると、一転して１７００円台後半に売られ、再び１９００円に接近するなど荒い展開となった。後場は１８００円を挟んだもみ合いで推移。終盤に軟化し、１７４５円で初日の取引を終えた。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS