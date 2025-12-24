明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
※クリスマスの祝日で米国市場が休場
※イギリス，フランス，ドイツ，オーストラリア，スイス，韓国，台湾，香港，インド，マレーシア，シンガポール，インドネシア，フィリピン，ニュージーランド市場などが休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ファマライズ<2796>，ミタチ<3321>，クスリアオキ<3549>，瑞光<6279>，ＦフォースＧ<7068>，ナガイレーベ<7447>，宝＆ＣＯ<7921>，象印<7965>，平和堂<8276>
※東証グロース上場：リブ・コンサルティング<480A>
出所：MINKABU PRESS
