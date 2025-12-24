ラキールが２５年１２月期業績予想を一転減収減益予想へ下方修正 ラキールが２５年１２月期業績予想を一転減収減益予想へ下方修正

ラキール<4074.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を８６億５７００万円から７７億１６００万円（前期比３．２％減）へ、営業利益を９億１２００万円から４億５６００万円（同１８．６％減）へ、純利益を５億９０００万円から３億円（同１７．１％減）へ下方修正し、増収増益予想から一転して減収減益予想とした。



第３四半期まではＬａＫｅｅｌ製品の新規ライセンス販売は好調に推移したものの、第４四半期中の契約を想定していた複数の大型案件が受注に至らなかったことが要因。また、コンサルティングサービスが新規プロジェクトの開始延期の影響により回復が遅れていることや、プロフェッショナルサービスが若干の計画未達となる見通しであることも響く。



出所：MINKABU PRESS