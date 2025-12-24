洋風or中華風にイメチェン！前菜にもぴったり白身魚のおかず2品


白身魚には煮付けや塩焼き、天ぷらなどの和食のイメージがありますが、洋風や中華風にアレンジしてもおいしいんですよ。そこで今回は、デパ地下おかずみたいにしゃれて見える白身魚のレシピを、洋風・中華風それぞれ1種類ずつ紹介します。メインはもちろん、前菜にもおすすめです。より「映え見せ」させる簡単テクニックも、ぜひ参考にしてくださいね。

■たらの生ハム巻きソテー レモンバターソース

たらに生ハムを巻いて、コクとうまみをオン

たらの生ハム巻きソテーレモンバターソース


【材料・2人分】＊1人分213kcal／塩分2.6g

・生だら ・・・2切れ（約200g）

・生ハム ・・・4枚

・レモン汁・・・ 大さじ1/2

・レモン（国産）の薄いいちょう切り ・・・8切れ

バター

【作り方】

1．たらは4 等分に切り、生ハムは縦半分に切って、たらに1 切れずつ巻きつける。

2．フライパンにバター10gを中火で溶かし、1を巻き終わりを下にして並べる。焼き固まったら、時々上下を返しながら2〜3分焼いて火を通し、レモン汁を加えてさっとからめる。

3．器に盛ってレモンを1切れずつのせ、ピックを刺す。

＜簡単映え見せテク＞

・色鮮やかな食材を活用

・盛りつけに立体感を

薄く切ったレモンを仕上げにのせ、華やかさと香りをプラス。ピックを刺してつまみやすいピンチョス風に。


■白身魚の中華風 あつあつごま油がけ

香味野菜とカリカリのナッツがアクセント

白身魚の中華風あつあつごま油がけ


【材料・2人分】＊1人分278kcal／塩分1.8g

・白身魚（鯛など）・・・ 2切れ（約200g）

・豆苗 ・・・1袋（正味約100g）

・長ねぎ・・・ 5cm

・しょうがのせん切り・・・ 1かけ分

・ミックスナッツ・・・ 10g

■A＜混ぜる＞

　└しょうゆ ・・・大さじ1

　└酢 ・・・小さじ2

　└砂糖 ・・・小さじ1

塩　こしょう　酒　ごま油

【作り方】

1．耐熱皿に豆苗を敷く。白身魚は水けを拭いて半分に切り、塩ひとつまみ、こしょう少々をふって豆苗にのせる。魚に酒大さじ1をふってラップをかけ、魚の色が完全に変わるまで600Wで4分レンチンする。

2．ねぎは縦に切り目を入れ、芯を除いてせん切りにし、水にさっとさらして水けをきる。ナッツは粗く刻む。

3．1の汁けをきって器に盛り、魚にねぎ、しょうがをのせる。

4．小鍋にごま油大さじ1を入れて中火にかけ、煙が出るくらいまで熱して3にかける。Aをかけ、ナッツを散らす。

＜簡単映え見せテク＞

・色鮮やかな食材を活用

・盛りつけに立体感を

＊　＊　＊

白身魚の洋風レシピにはムニエルやカルパッチョもありますが、「たらの生ハム巻きソテー レモンバターソース」なら、ずっと手軽でおしゃれ見えします。中華風レシピの代表格、白身魚の蒸しものも、レンチンならこんなに簡単！　味は本格派なのでぜひ作ってみてくださいね.

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

