白身魚には煮付けや塩焼き、天ぷらなどの和食のイメージがありますが、洋風や中華風にアレンジしてもおいしいんですよ。そこで今回は、デパ地下おかずみたいにしゃれて見える白身魚のレシピを、洋風・中華風それぞれ1種類ずつ紹介します。メインはもちろん、前菜にもおすすめです。より「映え見せ」させる簡単テクニックも、ぜひ参考にしてくださいね。
たらに生ハムを巻いて、コクとうまみをオン
【材料・2人分】＊1人分213kcal／塩分2.6g
・生だら ・・・2切れ（約200g）
・生ハム ・・・4枚
・レモン汁・・・ 大さじ1/2
・レモン（国産）の薄いいちょう切り ・・・8切れ
バター
【作り方】
1．たらは4 等分に切り、生ハムは縦半分に切って、たらに1 切れずつ巻きつける。
2．フライパンにバター10gを中火で溶かし、1を巻き終わりを下にして並べる。焼き固まったら、時々上下を返しながら2〜3分焼いて火を通し、レモン汁を加えてさっとからめる。
3．器に盛ってレモンを1切れずつのせ、ピックを刺す。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
・盛りつけに立体感を
薄く切ったレモンを仕上げにのせ、華やかさと香りをプラス。ピックを刺してつまみやすいピンチョス風に。
■白身魚の中華風 あつあつごま油がけ
香味野菜とカリカリのナッツがアクセント
【材料・2人分】＊1人分278kcal／塩分1.8g
・白身魚（鯛など）・・・ 2切れ（約200g）
・豆苗 ・・・1袋（正味約100g）
・長ねぎ・・・ 5cm
・しょうがのせん切り・・・ 1かけ分
・ミックスナッツ・・・ 10g
■A＜混ぜる＞
└しょうゆ ・・・大さじ1
└酢 ・・・小さじ2
└砂糖 ・・・小さじ1
塩 こしょう 酒 ごま油
【作り方】
1．耐熱皿に豆苗を敷く。白身魚は水けを拭いて半分に切り、塩ひとつまみ、こしょう少々をふって豆苗にのせる。魚に酒大さじ1をふってラップをかけ、魚の色が完全に変わるまで600Wで4分レンチンする。
2．ねぎは縦に切り目を入れ、芯を除いてせん切りにし、水にさっとさらして水けをきる。ナッツは粗く刻む。
3．1の汁けをきって器に盛り、魚にねぎ、しょうがをのせる。
4．小鍋にごま油大さじ1を入れて中火にかけ、煙が出るくらいまで熱して3にかける。Aをかけ、ナッツを散らす。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
・盛りつけに立体感を
＊ ＊ ＊
白身魚の洋風レシピにはムニエルやカルパッチョもありますが、「たらの生ハム巻きソテー レモンバターソース」なら、ずっと手軽でおしゃれ見えします。中華風レシピの代表格、白身魚の蒸しものも、レンチンならこんなに簡単！ 味は本格派なのでぜひ作ってみてくださいね.
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々