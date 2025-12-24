「最高のクリスマスプレゼントだ!」待ちに待った朗報。現日本代表の古巣復帰にファン歓喜「序列を突き崩してほしい」
北中米ワールドカップ開幕まで、残り半年というタイミングでの重要な決断だ。
昨季、レンタル先のファジアーノ岡山でブレイクするとフル代表デビューを果たし、さらにJリーグのベストヤングプレーヤー賞に輝いた佐藤龍之介（19歳）がFC東京復帰を決意した。
今回の古巣復帰（発表されたのは12月24日）を受け、本人は以下のようにコメントした。
「FC東京に関わるすべてのみなさん、ただいま。ふたたび青赤のユニフォームを着てプレーできることを嬉しく思います。この１シーズンは、これまでにない素晴らしい経験をして大きく成長することができたので、みなさんの前でその姿を見せられることを楽しみにしています。
FC東京で活躍すること、タイトルを獲ることは僕の大きな目標です。そして試合に勝利してファン・サポーターの方と一緒に“シャー”で喜びを分かち合い、You'll Never Walk Aloneを歌いたいです。強く、愛される選手をめざして戦います! 応援よろしくお願いします!」
FC東京のファン・サポーターにとっては待ちに待った朗報だろう。実際、ネット上には喜びの声が溢れている。
「最高のクリスマスプレゼントだ!」
「いずれは海外に羽ばたけるように東京で暴れて!」
「きたきたー」
「がんばれ! 日本の未来!」
「おかえりーーーーー」
「序列を突き崩してほしい」
FC東京復帰、そして北中米ワールドカップイヤーを迎える2026年。佐藤龍之介にとって、この決断はサッカー人生の大きなターニングポイントになる可能性を秘めている。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
