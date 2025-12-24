お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（60）が23日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。30日に放送されるTBS「サンデージャポン」の年末特番「年末ジャポン」（後4・30）に前伊東市長・田久保真紀氏（55）が出演したことを報告し、やりとりの一部を明かす場面があった。

番組冒頭で「「こないだ『年末ジャポン』っつう番組を撮って」と切り出した太田は、「おっちょこちょいだから田久保市長っつうのが出てきちゃったんだよ」と田久保氏が出演したことを報告した。

田久保氏は自身の学歴を巡る問題で失職したことに伴う静岡県伊東市長選落選後、初めてメディア出演。太田が「来ちゃったんだよ、バカだからさぁ」と続けると、田中裕二は「バカだからって言うなよ」と突っ込んだ。

太田は「俺、田久保さんに“清水ミチコって知ってる？”っつって」と田久保氏にタレント清水ミチコの話題を振ったといい、「“はい、知ってます”って言うから。清水ミチコがYouTubeで、あんたのこと物凄いバカにしたYouTubeやってるから、絶対見た方がいいよ。あれ訴えるべきだよ」と“告げ口”したことを明かした。

清水はYouTubeで、田久保氏の学歴問題を、歌手・荒井由実（松任谷由実）の代表曲「卒業写真」の替え歌で風刺。そこで「やましいことがあると ひらく革の表紙」「卒業写真のどこ見ても 伊東市長がいない」と見事に皮肉っていた。

スタジオでも笑いが起こる中、太田は「（田久保氏が）“分かりました”っつってたから、これからどうなるか楽しみだなぁ」とうれしそうに話した。