¡ÖÈÖÁÈÆâÍÆ¤ÇÁÄÉã¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡×Àï»þ²¼¤Î¡ÖÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡×ÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤á¤°¤ê°äÂ²¤¬NHK¤òÄóÁÊ ¡ÖÎò»Ë¤ÎÏÄ¶Ê¤ÇÊ¿ÏÂµá¤áÀï¤¦¿Í¤Ø¤ÎÉî¿«¡×¤È¼çÄ¥
NHK¤¬º£Ç¯8·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Àï»þ²¼¤Î¡ÖÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î½êÄ¹¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ÎÂ¹¤¬¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤ÇÁÄÉã¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ÆNHK¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NHK¤Ïº£Ç¯8·î¡¢ÆüÊÆ³«ÀïÁ°¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¸¦µæµ¡´Ø¡ÖÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÁÏºî¤ò²Ã¤¨¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤È»Ë¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î2Éô¹½À®¤Ç¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæ½ê¤Î½êÄ¹¤ÎÂ¹¤Ç¸µ³°¸ò´±¤ÎÈÓÂ¼Ë¤µ¤ó¤¬ÁÄÉã¤Î¿ÍÊªÁü¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÓÂ¼¤µ¤ó¤ÏÁÄÉã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¦µæ½êÆâ¤Ç¼«Í³¤ÊµÄÏÀ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¿ÍÊª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÁÄÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¿ÍÊª¤¬¡ÖÆüËÜ¤¬ÀïÁè¤ËÇÔ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¸¦µæÀ¸¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î³«Àï¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö½êÄ¹¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÓÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Ë¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆNHK¤Ë¼Õºá¤ÈÄûÀµ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÈÓÂ¼¤µ¤ó¤¬¤¤ç¤¦¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡ÖÁÄÉã¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ÆNHK¤Ë550Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òÅìµþÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÓÂ¼¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢NHKÂ¦¤¬¡Ö¥É¥é¥ÞÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Õºá¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Õºá¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÁÄÉã¤ÎÌ¾ÍÀ¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡¢Îò»Ë¤ÎÏÄ¶Ê°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ê¿ÏÂ¤òµá¤á¤ÆÀï¤¦¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÉî¿«¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢NHK¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÈÓÂ¼»á¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷Á°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊüÁ÷¸å¤âÀ¿¿´À¿°ÕÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÏÁÊ¾õ¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÛÈ½¤ÎÃæ¤ÇNHK¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÈÓÂ¼¤µ¤ó¤ÏBPO¡áÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¤Ë¿³µÄ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢BPO¤Î¡ÖÊüÁ÷ÎÑÍý¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤È¤·¤ÆÊüÁ÷ÎÑÍý¾åÌäÂê¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿³µÄÆþ¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£