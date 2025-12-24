2016年リオデジャネイロ五輪で体操女子日本代表だった内山由綺さん（27）が25日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を発表した。すでに妊娠9カ月で、来年2月に出産予定だという。

「ご報告」として「もうお腹も大きくなっているので、気づいてくれている方も多いかもしれませんが、このたび新しい命を授かりました」と第1子妊娠を報告。「あっという間に月日が流れ、もうすぐ9か月を迎え、2月に出産予定です」と明かした。

「仕事の場面でも体調を気にかけてくれたり、さりげなく優しい言葉をかけてくれた皆さん、本当にありがとうございます。ありがたいことにつわりもほとんどなく、仕事の面でも大きな影響なく過ごすことができ、お腹の子にも感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝。「私自身ももちろん嬉しかったですが、それ以上に、家族みんなが一緒に喜んでくれたことがとても嬉しかったです。周りの人たちに支えられて、ここまで来られたことを改めて感じています」と記した。

「これからは家族と協力しながら、新しい命としっかり向き合っていきたいと思っています」とした。

「母になることを大切にしながら、仕事にも全力で向き合えるかっこいいお母さんになれるよう、これからも頑張ります。私事でご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

内山さんは今年11月、「6年の交際と2年の婚約を経て、10月にプロポーズの地・宮古島で家族のみで式を挙げました」と結婚を明かしていた。