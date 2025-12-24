¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ëÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡Ö·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤ÎÇäµÑ·èÄê¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥íHD¤¬ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò4770²¯±ß¤ÇÊÆ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡Ö·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤ò´Þ¤àÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¡×È¯¾Í¤ÎÃÏ¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¡×¡£1994Ç¯¤Ë¥Ó¡¼¥ë¹©¾ì¤ÎÀ×ÃÏ¤òºÆ³«È¯¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¤¤ç¤¦¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É¾²Á³Û¤ÏÉéºÄ¤â´Þ¤á¤Æ4770²¯±ß¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¤ÏÇäµÑ¤ÇÆÀ¤¿»ñ¶â¤ò¥Ó¡¼¥ë»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¤ä³ô¼ç´Ô¸µ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÆÃÄê¤ÎÊª·ï¤´¤È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê±¿±Ä·×²è¤ä¾Íè¤Î³«È¯Êý¿Ë¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£