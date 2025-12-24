チ・チャンウク、3度目の来日クリスマスファンミがFODで配信決定 年1に一度だけの“特別な贈り物”を届ける
韓国の俳優チ・チャンウクがきょう24日、今回で3度目となる来日クリスマスファンミーティング『2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting 〜Winter With W（ユー）〜』を東京ガーデンシアターで開催する。その模様が、FODで独占配信されることが決定した。配信概要は後日発表される。
【写真】スーツに見を包み、クールな笑顔を見せるチ・チャンウク
『ヒーラー〜最高の恋人〜』『サムダルリへようこそ』『あやしいパートナー 〜Destiny Lovers〜』など数々のヒット作で存在感を示し、日本では音楽活動の幅を広げ、俳優だけでなく歌手としても注目を集める韓国俳優チ・チャンウク。洗練されたルックスと親しみやすい人柄、そのギャップが多くのファンを魅了し続けている。
昨年、初めて開催された日本ツアー『2024 Ji Chang Wook Japan First Tour -March-』では、甘く力強い歌声とバンドサウンドで会場は熱狂。全席完売という大盛況で幕を閉じた。今年4月には、2度目の日本ツアー『2025 チ・チャンウク Japan Tour -Wooki Wooki-』を大阪・東京で全4公演開催。春らしい楽しい雰囲気と圧倒的なパフォーマンスで会場のファンの心を掴んだ。同公演はFODで独占配信され、イベント後も多くのファンがオンラインで感動を共有した。
2025年のテーマは、「WISH（願い）」。あなたの願いに寄り添い、チ・チャンウクが心を込めて届ける、年1に一度だけの“特別な贈り物”のようなステージとなる予定だ。
