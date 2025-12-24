『DOWNTOWN＋』浜田雅功コンテンツ配信 「ごぶごぶ」「浜ちゃんが！」「浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅」など過去作も
ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）が24日、浜田雅功に関するコンテンツ配信について発表した。
【写真】「ごぶごぶ」「浜ちゃんが！」など過去作も配信
26日に配信するのは、唯一無二の画力を持つ浜田が、現在開催中の個展「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」のために100点もの作品を描く過程を撮影したドキュメンタリー映像『浜田雅功と黒い線』。お笑いのみならず、音楽、ファッション、俳優業など、様々なジャンルでそのクリエイティブを発揮してきた浜田がみせる画家としての顔に注目だ。
浜田の過去作品は29日（月）に配信をスタート。MBS「ごぶごぶ」、読売テレビ「浜ちゃんが！」、「浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅」の3タイトルを配信する。今後も配信作品を追加していきますので、ご期待ください。
