ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が現地時間23日、報道陣の質問に答えました。

27日にサウジアラビアで開催される興行『THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI(ナイト・オブ・ザ・サムライ)』でアラン・ピカソ選手（メキシコ）とのタイトル防衛戦に臨む井上選手。

この日は到着のイベント「グランドアライバル」に参加し、試合の意気込みを語りました。

いままで海外ではアメリカやイギリスで試合を経験したことがある井上選手ですが、今回中東での戦いについて「サウジアラビアは過ごしやすいです。今までラスベガス、ロサンゼルス、グラスゴーと時差がきつかったですけど、マイナス6時間というのは日本人にとってはすごくやりやすい、時差はほとんど感じてないです」と語り、「ジムとかホテルとかもすごくきれいで、サウジアラビアだからちょっと暑いかなと思っていましたけど、ちゃんと冬もあるし」と周りの環境も問題ない様子を見せました。

4日後に迫った防衛戦について「すごく高まっていますし、いよいよだなという感じです。これは毎回ですけど期待を超えていくことを目指してやっています」とコメント。

今回KO宣言もしていましたが、「そこは毎試合、頭に入れてますから。KO宣言というか、KOしたいという言葉は言いましたが、それはどの流れでどのタイミングになるかは、当日、そこは自分で探していきたいと思います。無理にKOを狙うとかではなくて、しっかりとボクシングをみせながら、荒々しい強引さではなく、美しい（ボクシング）というか、（KOは）向きあった時の自分の感じ方次第。あとは相性もあるので。どうなるかは楽しみにしていてください」と笑顔を見せました。