¡Ú¥í¥È6¡Û¥í¥ÈÃµÄå¡¦¹©Æ£¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¿äÍý¡Ê12/25¡Á1/5¡Ë
¡¡2025Ç¯¤ÎËÜ¿ô»ú½Ð¸½¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¾¯¤Ï¡Ê09¡Ë¤Ç8²ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ê39¡Ë¤Î9²ó¡£ºÇÂ¿¤Ï¡Ê35¡Ë¤Ç22²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¶õÇò°è¤Ï¡Ê23¡Ë¡Á¡Ê25¡Ë¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¿ô»ú¤Ï¡¢Á°²ó¤«¤é°ú¤Â³¤¤Î¡Ê09¡Ë¤Ç¤¹¡£ºÇÍÎÏ¤Ï¡Ê09¡Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ê39¡Ë¡£2025Ç¯¤ÎËÜ¿ô»ú½Ð¸½¥Ç¡¼¥¿¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í×Ãí°Õ¤Ï¡Ê36¡Ë¡£9·î1Æü¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤í¤½¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶õÇò°èÆâ¤Î¡Ê23¡Ë¤â¡¢¤«¤Ê¤êÍÎÏ¡£¤³¤Á¤é¤Ï9·î25Æü°ÊÍè½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥í¥ÈÃµÄå¡¦¹©Æ£»á¡Ë
¡Ú¥í¥È6 Âè2063²ó 12/25¡ÊÌÚ¡Ë¡Á Âè2065²ó 1/5¡Ê·î¡Ë Í½ÁÛ¿ô»ú¡Û
¡¦01 03 20 24 36 39
¡¦02 09 17 21 28 39
¡¦04 09 18 27 32 39
¡¦04 19 23 30 39 43
¡¦06 09 20 23 29 33
¡¦08 09 13 24 32 37
¡¦09 18 25 34 36 40
¡¦09 23 24 29 31 35
¡¦10 23 25 31 35 36
¡¦11 25 26 36 39 43