Image: iphone-ticker.de

iphone-ticker.deが「折りたたみiPhoneのCAD画像」とされるものを公開しています。もしホンモノであれば、大まかな外観と寸法が判明したことになります。ホンモノかはわからないんですけどね。

この画像で特徴的なのが「開けば小型タブレット（iPad mini）に近い画面を確保する設計」であること。Galaxy Z Foldシリーズなどと比べると顕著ですが、畳んだときもかなり横に広くなっています。

図面に記載された寸法では、折りたたみ時が幅83.8mm、高さ120.6mm、厚さ9.6mm。外側にある“ミニ画面”は対角139.4mm、解像度2,088×1,422ピクセルとされています。開いた状態では本体寸法が167.6×120.6mm、内側画面は7.76インチ相当で解像度2,713×1,920ピクセルとあります。サイズ自体はiPad mini（8.3インチ、195.4×134.8mm）より一回りくらい小さい感じでしょうか？

開いた状態での厚みはカメラの突起を除いて4.8mmとされ、同社の薄型モデルや競合Fold系との比較で相対的に薄い部類に入ります。デュアルカメラで描かれているのも大事ですね。外側ミニ画面には“インカメラ”がありそうに見えますが、内側画面については謎。図面だと内側画面に埋め込まれているように見えますが…。

これらの寸法情報はiPhone向けアクセサリメーカーの準備状況と整合する点が指摘されており、今のところ発表時期が2026年9月頃になると見られています。繰り返しになりますがホンモノかはわかりません。「そういう説もある」くらいの感じでお願いします。

Source: iphone-ticker.de