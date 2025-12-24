飼い主さんの足の匂いが気になったのか、しきりにくんくんし始めた猫さん。ところが、自分から匂いを嗅ぎだしたのに…。嗅いだ後の表情に、思わず笑ってしまいます！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で125万再生を突破し、「嗅いでる時の顔よ」「険しい顔になってる」「猫ちゃんの鼻のしわすこw」といったコメントが寄せられました。

【動画：飼い主の足の匂いを『じっくりと嗅いでいた猫』→次の瞬間…つい笑ってしまう反応】

足の匂いを入念にチェック

TikTokアカウント「yakioni_giri2744」に投稿されたのは、飼い主さんの足の匂いを嗅ぐ猫の「つな」ちゃんの様子です。

ある日、飼い主さんが座っていると、なぜか足の匂いを嗅いできたというつなちゃん。爪のネイルが気になるのか、ただ足の匂いが気になるのか、つなちゃんは入念に匂いチェックをしてきたといいます。

まるで「香りの専門家」かのように、目つきをキリッとさせながら厳しい表情で匂いチェックをするつなちゃん。爪に鼻を押し当ててじっくり嗅いでいる姿が無性に面白くて、ついつい笑ってしまいます。

そんな顔しないで！

その後もつなちゃんは、20秒近く足の匂いを嗅いでいたそう。そして、なぜか飼い主さんの方をチラリと見て、口を開けて「ハッ！！」と驚いたような表情で見つめてきたのだそうです。つなちゃんが自ら進んで匂いを嗅いだのに…！

どうやらつなちゃんは、フレーメン反応を起こした模様。この表情は「くさい」と思っているのではなく、フェロモンを分析する時の真剣な表情です。でも、足の匂いを嗅いだ後にされると、「え、私の足ってくさいの…？」とショックを受けてしまいそうですね…。

思わず笑ってしまうフレーメン反応

飼い主さんの足の匂いを嗅いで、フレーメン反応を起こしたつなちゃん。くさいのかと錯覚してしまう何とも言えない表情は、何度見ても面白くて自然と笑みがこぼれてしまいます。猫さんの反応や表情って、やっぱり可愛くて最高ですね！

投稿には3.6万件を超える高評価がついており、たくさんの方がつなちゃんの面白い表情のトリコに！病みつきになる最高の表情を見せてくれた、つなちゃんでした。

フレーメン反応を起こした猫さんの様子には、「来るんだろ！？来るんだろ！？と思ってたけど、いざその顔来ると笑っちゃう」「だいぶ匂ってからの反応www病みつきになっとるやないかい」「うちの猫もそれするwww」「なんか眉間にシワ寄ってるように見えるwww」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「yakioni_giri2744」では、虚無顔でダンスする様子やキャットウォークに手だけを乗せて楽しむ様子など、クスッと笑えるつなちゃんの姿を見ることができます。

つなちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「yakioni_giri2744」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。