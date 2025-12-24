もふもふ猫さんがお座りしたところ、飼い主さんも思わず激写してしまうほどの"三角すぎるシルエット"がXで大反響！投稿には2万3000件以上もの高評価がつき、「美しい二等辺三角形」「三角チョコパイの後釜を狙える三角さw」「この丸みを帯びた三角、モフリたい！」といった声が寄せられました。

もふもふ猫がお座りしたら…

Xアカウント「たぬ@雪の日にやって来た迷い猫（@tanu_tyan）」さまは、元迷い猫の「たぬ」くんの日常を更新しています。

この日、たぬくんはいつものようにお家の中でぬくぬくと過ごしていたそうですが、飼い主さんが何気なくたぬくんを見た瞬間、思わず「なんと三角な生き物であることよ」と思ってしまったのだとか！

たぬくんがお座りすると、そのもふもふでゴージャスな毛が下方向へと広がり、あまりにも三角すぎるシルエットに！

あまりにも三角すぎるたぬくんのお座りシルエットは、Xに投稿されると大きな反響を呼びました！

あまりの「三角さ」が話題に

たぬくんの三角すぎるお座り姿は、Xでも大きな話題になり、投稿には2万3000件を超える高評価がつくほどの大反響っぷり！

リプライ欄にも「美しい二等辺三角形」「三角チョコパイの後釜を狙える三角さw」「この丸みを帯びた三角、モフリたい！」「おにぎりフォルムかわいい」などの声が殺到し、たぬくんのもふもふ具合に魅了される人が続出しました。

雪の中を彷徨っていたたぬくん

そんなもふもふなたぬくんは、ある雪の日にお庭に迷い込んできたところを保護したのだそう。

こうして保護されたたぬくんは、飼い主さんに愛情を注がれて現在のようにゴージャスな猫さんへと大きく成長！

そんなたぬくんの日常はXアカウント「たぬ@雪の日にやって来た迷い猫」さまでご覧いただけます。ぜひチェックしてくださいね！

たぬくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「たぬ@雪の日にやって来た迷い猫（@tanu_tyan）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。