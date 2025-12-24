「着心地最高」「一目惚れした！」【しまむら】冬の1軍候補♡「ニットワンピ」

温もりがあって一枚でコーデが完成する「ニットワンピ」は、冬コーデの心強い味方。【しまむら】には、デイリーに取り入れやすそうなニットワンピが続々登場しているようです。今回は、オシャレなインフルエンサーさんのお墨付きをご紹介。お気に入りポイントや着こなし術も合わせてお届けします。この冬の1軍候補として迎えたくなる一枚に出会えるかも。

縦ラインの編み地ですっきり見え

【しまむら】「TT*YUUキリカエOP」\2,420（税込）

優しいトーンに、ウェーブやストライプの編み地がほんのり映えるニットワンピ。縦ラインを生みやすいリブとスリット入りのシルエットで、フラットシューズでもバランスよく着られそう。プチプラ淡色codeを多数紹介している@chii_150cm さんいわく「ニット生地はもちもちしていて着心地最高」とのことで、見た目だけでなく快適さも両立できるかも。

透け感カーデで軽さを添えるレイヤードコーデ

クロシェニットのカーディガンをさらりと重ねることで、ワンピの縦ラインにほどよい表情が加わって淡色でも奥行きが生まれます。袖や裾の透け感が軽さを添えてくれるので、ニットワンピでも重くなりにく装いに。ブラウンのシューズを合わせることで全体が締まり、やさしいトーンの魅力がより引き立ちます。

重ねるだけで雰囲気が変わるセットワンピ

【しまむら】「2セット ATN7Gカシュクール」\2,970（税込）

真似しやすいママコーデを発信している@miu___wear さんが「一目惚れした」という、ハイネックのノースリワンピとカシュクールニットがセットになったアイテム。画像のように重ねることで立体感が生まれ、落ち着いたグレーながら華やかな印象に仕上がります。それぞれ単体でも使えるため、着回しの幅が広がりそう。

黒を重ねてグレーコーデを引き締めて

フリルデザインのブルゾンを重ねることで、ニットワンピースに立体感が生まれ、シンプルなグレーでもメリハリのある着こなしに。異素材が動きを添えてくれるため、モノトーンでも沈まず大人っぽくまとまります。シルバーカラーのバッグで辛口なアクセントをつけるのも◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様、@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K