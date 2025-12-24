ロス五輪を目指す大岩ジャパン、27日の決勝ではU-21 ALL IBARAKIと対戦する

U-22日本代表は12月24日、ケーズデンキスタジアム水戸で行われているIBARAKI Next Generation Cup2025で、U-21 関東大学選抜に5-1で勝利した。

2028年ロサンゼルス五輪を目指す大岩ジャパンは、1月7日にサウジアラビアで開幕するAFC U23アジアカップに参戦。その前哨戦の大会として、好発進を飾った。

ロサンゼルス五輪を目指し、2005年生まれ以降のメンバーで構成された大岩ジャパン。DF関富貫太（桐蔭横浜大）、MF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山→FC東京）、MF齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）らJリーグで活躍する選手たちに加え、海外組のFW道脇豊（SKベフェレン／ベルギー）もスタメンに名を連ねた。

しかし、激しい雨の一戦で立ち上がりに苦戦。前半29分に左サイドを崩されると、MF小池直矢（法政大学）に右足ボレーで先制点を許す。その後も苦しい展開が続いたが、同37分にMF川合徳孟（ジュビロ磐田）が右足で直接フリーキックを決めて同点。後半7分にはFW古谷柊介（東京国際大）が逆転弾を決めた。

さらには同27分、右コーナーキックからFWンワディケウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）と競った相手ディフェンダーがオウンゴール。同34分にはMF小倉幸成（法政大学）の鮮やかなスルーパスに抜け出した背番号10の古谷が、この日2点目。さらに同40分にンワディケがPKを決め、ゴールラッシュとなった。

今年で5回目となるIBARAKI Next Generation Cupは、4チームがトーナメント形式で優勝を争う。この日の第1試合では、U-21 ALL IBARAKIがU-21 東北大学選抜に3-2で勝利。この結果により、27日の決勝ではU-22日本代表とU-21 ALL IBARAKI、3位決定戦ではU-21 関東大学選抜とU-21 東北大学選抜が対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）