小柳ルミ子

　歌手の小柳ルミ子（７３）が２４日、手術の成功を報告した。

　ブログで「ファンの皆さんご心配お掛けしました　昨日の歯の手術は無事成功しました」とつづり、「丁寧で誠実で　高度な技術を併せ持つ先生のお陰です！私　治療受けながら泣いてしまいました」と告白。

　「こんなになる迄　酷使し続け　それでも耐えて　頑張ってくれた自分の体に感謝」とし、「こんな不良患者の私に寄り添って私の仕事を理解し先の先迄（まで）　考慮し計画　準備を完璧にして下さる先生に　ルルがいなくなってからと言うもの一気に　幾つもの問題箇所が爆発して来たみたいで一筋の涙が溢れました」とつづった。

　「注意をしながら普通に食べて良いとの事でした　先生　有難うございました！心から感謝致します！」とし、「右下の爆弾処理は来年の夏頃にしましょう…と言う事になりました　はぁ〜〜〜」と記した。

　小柳は２３日のブログで「歯の手術して来ます」と題して記事をアップし、「気が重いなぁ　昨日のレコーディングが終わる迄　騙し騙し　先延ばしにしていた歯の手術行って来ます　先生　わがままな患者でごめんなさい」と明かしていた。