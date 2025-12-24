歌手の小柳ルミ子（７３）が２４日、手術の成功を報告した。

ブログで「ファンの皆さんご心配お掛けしました 昨日の歯の手術は無事成功しました」とつづり、「丁寧で誠実で 高度な技術を併せ持つ先生のお陰です！私 治療受けながら泣いてしまいました」と告白。

「こんなになる迄 酷使し続け それでも耐えて 頑張ってくれた自分の体に感謝」とし、「こんな不良患者の私に寄り添って私の仕事を理解し先の先迄（まで） 考慮し計画 準備を完璧にして下さる先生に ルルがいなくなってからと言うもの一気に 幾つもの問題箇所が爆発して来たみたいで一筋の涙が溢れました」とつづった。

「注意をしながら普通に食べて良いとの事でした 先生 有難うございました！心から感謝致します！」とし、「右下の爆弾処理は来年の夏頃にしましょう…と言う事になりました はぁ〜〜〜」と記した。

小柳は２３日のブログで「歯の手術して来ます」と題して記事をアップし、「気が重いなぁ 昨日のレコーディングが終わる迄 騙し騙し 先延ばしにしていた歯の手術行って来ます 先生 わがままな患者でごめんなさい」と明かしていた。