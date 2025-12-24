◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」の制作で巨人の選手を追いかけている。今年最も印象的な出来事は長野久義（敬称略）の引退だ。エピソードを紹介したい。

写真部で担当カメラマンをしていた２０２４年５月２５日の阪神・巨人戦。試合開始約４時間前、私は球場入りする選手にあいさつをしていた。長野が私の前を通過して１０メートルほど過ぎた頃、真顔で「相川君、ちょっと…」と呼ばれた。普段、写真を撮られるのが好きではない長野。内心ドキドキで近づくと「昨日のきっしゃんの写真すごく良かったよ」

前日２４日は戸郷翔征がノーヒットノーランを達成した。長野は水入りペットボトルを持って真っ先に祝福に駆けつけた。その水は戸郷ではなく、見事に岸田をとらえていた。「２人とも良い表情だから、戸郷だけじゃなくて岸田にもプレゼントしてあげて」と肩をたたかれた。

長野から後輩選手の写真を頼まれることはあっても、長野本人が写った写真をお願いされたことは一度もない。翌月、長野は通算１５００安打を達成した。「絶対にプレゼントしよう」。後日、頼まれてもいないのに写真をパネルにして手渡すと「俺の写真はいいのに。でも、ありがとう」。照れくさそうに受け取り、さらにこう続けた。「これからも若い選手が活躍した時は写真よろしくね。あと、俺の分はもういいから」。長い現役生活、お疲れさまでした。（デジタル担当・相川 和寛）

◆相川 和寛（あいかわ・かずひろ） 来年４月、約１０年ぶりにフルマラソン挑戦予定。