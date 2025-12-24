¿¿ÌÚ¤è¤¦»ÒÂè2»Ò½Ð»º¡¡16ºÐ²¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦³ë¾þ¿´¤È¤Ï¡¡¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæ¤Ç³èÌö27ºÐ¡¡¿¿ÌÚ¤ÈÆ±»öÌ³½ê
¡¡½÷Í¥¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ê43¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÂè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡£¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë16ºÐÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¤Î³ë¾þ¿´¡Ê27¡Ë¡£³ë¾þ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¿¿ÌÚ¤Ï¡Ö¡Ú½Ð»ºÊó¹ð¡ÛÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Ä¤¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç»º¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤È¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¿¿ÌÚ¤Ï2008Ç¯¤Ë¸µÇÐÍ¥¤ÎÊÒ»³ÎçÍº¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤È·ëº§¡£09Ç¯¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢15Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢23Ç¯8·î¤Ë»ö¼Âº§¾õÂÖ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë³ë¾þ¤À¡£
¡¡³ë¾þ¤Ï1998Ç¯11·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¡¢NHK BS8K¡ÖÅìµþ¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×¡Ê20Ç¯¡Ë¡¢Netflix¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹ season2¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖACMA:GAME ¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥à¡×¡Ê24Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢CM¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»öÌ³½ê¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈÆÃµ»¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¸ª¤¬¶Å¤é¤Ê¤¤»ö¡×¤Ç¡¢»ñ³Ê¤Ï·õÆ»3ÃÊ¡¦À¤³¦°ä»º¸¡Äê2µé¡£¿¿ÌÚ¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤½¤è¤«¤¼¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£