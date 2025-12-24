¡ÚM-1¡ÛÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥ß¥¡×¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©ÍýÍ³¤ò¹Í»¡¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬23Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤Î¤Ò¤È¤ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀË¤·¤¯¤â1É¼º¹¤ÇÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤òÇÔÂà¤·¤¿¡Ö¥ß¥¡×¡£»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ë¡È¤¦¤ë¤µ¤¤¤À¤±¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÌÌÇò¤¤¤è¡£TikTok¤È¤«¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡ÈÄ«¤´¤Ï¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¼¤´¤Ï¤ó¡¢Í¼¤´¤Ï¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÄ«¤´¤Ï¤ó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤¤¤¤¡¢È¯ÁÛ¤È¤¤¤¤È´·²¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¤Í¡¢¤Ê¤¼¡Ø¥ß¥¡Ù¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡£¡ØÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ù¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÌ¡ºÍ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£´ÑµÒ¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¡¢¤Þ¤¿¿³ºº°÷¤¬¤â¤Ã¤È°ã¤¦¤â¤Î¤òµá¤á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¿¤¯¤í¤¦¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£