SHISHAMO、活動終了前ラストの『Mステ』SUPER LIVE出演へ「最後まで一緒に楽しんでくれる仲間とまた新しく出会えたら」
来年6月をもって活動を終了することを発表している3人組ロックバンド・SHISHAMOが、26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演する。オリコンニュースでは、同番組にラスト出演するSHISHAMOにインタビューを実施。これまでの番組での思い出や、最後のパフォーマンスへの思いを語ってもらった。
――活動終了を控える中で『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』へ出演することにはどのような想いがありますか？
【SHISHAMO】今までも節目節目に出演させていただいて、その度に新しいお客さんとの出会いだったり、素敵な経験をさせてもらいました。活動終了まであと半年あるので、最後まで一緒に楽しんでくれる仲間と、今回の『ミュージックステーション』でまた新しく出会えたらいいなと思います。
――『ミュージックステーション』はSHISHAMOにとってどんな存在ですか？
【SHISHAMO】毎回楽しく演奏させていただいてますし、何よりも、出演が決まると自分たちのお客さんが喜んでくれるのがいつもとてもうれしいです。
――初めて『ミュージックステーション』に出演した際の思い出を教えてください。
【SHISHAMO】緊張していた私たちに、出演者の方々が優しく声をかけてくださって、緊張をほぐしてくださったのを覚えています。
――『ミュージックステーション』で特に心に残っている出演回はありますか？
【SHISHAMO】2023年8月の出演で、その日限りのメドレーを演奏しました。生演奏でのメドレーは、アレンジからとても楽しく作業をしましたし、本番も楽しんで演奏することができました。自分たちの魅力をしっかり届けられた回だったなと思っています。
――『ミュージックステーション SUPER LIVE』には最後の出演となりますが、どんな思いを込めて歌いますか？
【SHISHAMO】今まで応援してくださった方や、少しでもSHISHAMOを知ってくれていた方へ、感謝を伝える演奏をしたいなと思います。
――今回のパフォーマンスを楽しみにしているファンに向けて一言お願いします。
【SHISHAMO】SHISHAMOらしく、ガツンと届く演奏します！お楽しみに！
▼SHISHAMO
神奈川県川崎市出身の3ピースロックバンド。2013年、高校卒業と同時に本格的にバンド活動を開始し、同年にデビューアルバム『SHISHAMO』をリリース。15年には『ミュージックステーション』に初出演、17年には『NHK紅白歌合戦』にも初出場を果たした。毎年コンスタントに作品をリリースし、全国ツアーの開催やフェスへの出演など精力的に活動を行っていたが、今年9月、翌年6月のワンマンライブをもってSHISHAMOの活動を終了することを発表。来年、2月より最後の全国ホールツアーを17箇所18公演で開催。6月13日14日、バンドの地元・川崎にあるUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）にて、2日間のラストライブを開催する。
