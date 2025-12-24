Ç§ÃÎ¾É¤Î½÷À¤Ï¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Î»à¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡ÄÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¶È¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¶ìÏ«¤·¤¿¸½¾ì¡×¡½¡½ÂçÈ¿¶Á¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯5·î2Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤¬É¬Í×¤Ê¸½¾ì¤Ï¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯À¶ÁÝ¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð·Ð¤Ä¤Û¤É¡¢½¤¤¤äÂÎ±Õ¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãî¤ÎÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂç¿Í¤Î»ö¾ð¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¶È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Þ¤ì¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤ÇÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¯¥ê¡¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤Î¼ÂÂÖ¤òÅÁ¤¨¤ëÅÐÏ¿¼Ô5Ëü3000¿Í°Ê¾å¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÎ¼ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡3¤«·îÊüÃÖ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤ººî¶È¤¬º¤Æñ¤Ë
¡¡»Å»ö¤Î°ÍÍê¤¬Íè¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¸½¾ì¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¸ÉÆÈ»à¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎË¡Åª¤Ê½çÈÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï·Ù»¡¤¬°äÂÎ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸½¾ì¤òµ¬À©¤·¤Æ·Ù»¡°Ê³°¤ÏÃ¯¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âË´¤¯¤Ê¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ö·ïÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¶ãÌ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»à¸å¡¢¿ôÆü´Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°äÂÎ¤ò°äÂ²¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ËÜ¿Í¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ì¤ËÉå¿©¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¸¶·¿¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢DNA´ÕÄê¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï°äÂÎ¤òÅìµþÅÔ´Æ»¡°åÌ³±¡¤Ë±¿¤ó¤Ç¤«¤é´ÕÄê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢DNA´ÕÄê¤Ë3¥ö·î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤¹¤°¤ËÀ¶ÁÝ¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ì¤ÐÁá¤¯½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·3¤«·îÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¶ÁÝ¤¬¤á¤ó¤É¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ãî¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢½¤¤¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¸«ÀÑ¤â¤ê¤È¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤ÆÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â
¡¡¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë3¤«·î¸å¤ËÀ¶ÁÝ¤ËÆþ¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¸«ÀÑ¤â¤Ã¤¿ºî¶ÈÈÏ°Ï¤è¤ê¤â¹¤¯ºî¶È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö½¤¤¤ÎÀ®Ê¬¤È¤«ÂÎ±Õ¤Î±ø¤ì¤Ã¤Æ¡¢¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¶Å¸Ç¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤À¤ó¤À¤óÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼è¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¸«ÀÑ¤â¤ê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÎÌôºÞ¤è¤ê¤â»ÈÍÑÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÄê¤è¤êÂÎ±Õ¤Î½üµî¤¬¤¹¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤ÈÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âºÇ½é¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢Í¾Ê¬¤ËÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¸½¾ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¼ã´³ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡ºÇ¶á¤Ï¸ÉÆÈ»à¤Ê¤É¤ÇÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë°äÂÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖDNA´ÕÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë»ö·ïÀ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°äÎ±ÉÊ¤äÂÎ±Õ¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤¬¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢À¶ÁÝ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È·Ù»¡¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤éÂ¦¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯À¶ÁÝ¤ò¤·¤Æ¡¢¿ÆÂ²¤È¤«°ÍÍê¼ç¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡ÊÝ¸±¤Î¿³ººÃæ¤Ïºî¶È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ì¤º¡Ä
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÝ¸±¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë°Æ·ï¤âÀ¶ÁÝ¤ËÆþ¤ì¤º¥ä¥¥â¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄÂÂßÊª·ï¤ÇºÇ¶áÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸ÉÆÈ»à¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÊÝ¸±¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æþµï¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤¬¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤Î¾å¸Â¤¬¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Î¶â³Û¤¬¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¡¢¸¶¾õ²óÉü¹©»ö¤¬¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ê¤É¡¢¿³ºº¤Î¹àÌÜ¤¬Ê£»¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÊÝ¸±¤Î¿³ºº´ü´Ö¤Ïºî¶È¤ËÅö¤¿¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡°äÂ²¤äÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÊý¤ÇÀè¤ËÈñÍÑ¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê»ö¾ð¤ÇÊÝ¸±¤¬¹ß¤ê¤ëÈÏ°Ï¤Î¤ß¤Çºî¶È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î°ÍÍê¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤¬É¬Í×¤Ê¸½¾ì¤Ï¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯À¶ÁÝ¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð·Ð¤Ä¤Û¤É¡¢½¤¤¤äÂÎ±Õ¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãî¤ÎÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂç¿Í¤Î»ö¾ð¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¶È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Þ¤ì¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡3¤«·îÊüÃÖ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤ººî¶È¤¬º¤Æñ¤Ë
¡¡»Å»ö¤Î°ÍÍê¤¬Íè¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¸½¾ì¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¸ÉÆÈ»à¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎË¡Åª¤Ê½çÈÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï·Ù»¡¤¬°äÂÎ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸½¾ì¤òµ¬À©¤·¤Æ·Ù»¡°Ê³°¤ÏÃ¯¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âË´¤¯¤Ê¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ö·ïÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¶ãÌ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»à¸å¡¢¿ôÆü´Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°äÂÎ¤ò°äÂ²¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ËÜ¿Í¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ì¤ËÉå¿©¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¸¶·¿¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢DNA´ÕÄê¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï°äÂÎ¤òÅìµþÅÔ´Æ»¡°åÌ³±¡¤Ë±¿¤ó¤Ç¤«¤é´ÕÄê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢DNA´ÕÄê¤Ë3¥ö·î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤¹¤°¤ËÀ¶ÁÝ¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ì¤ÐÁá¤¯½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·3¤«·îÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¶ÁÝ¤¬¤á¤ó¤É¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ãî¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢½¤¤¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¸«ÀÑ¤â¤ê¤È¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤ÆÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â
¡¡¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë3¤«·î¸å¤ËÀ¶ÁÝ¤ËÆþ¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¸«ÀÑ¤â¤Ã¤¿ºî¶ÈÈÏ°Ï¤è¤ê¤â¹¤¯ºî¶È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö½¤¤¤ÎÀ®Ê¬¤È¤«ÂÎ±Õ¤Î±ø¤ì¤Ã¤Æ¡¢¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¶Å¸Ç¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤À¤ó¤À¤óÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼è¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¸«ÀÑ¤â¤ê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÎÌôºÞ¤è¤ê¤â»ÈÍÑÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÄê¤è¤êÂÎ±Õ¤Î½üµî¤¬¤¹¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤ÈÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âºÇ½é¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢Í¾Ê¬¤ËÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¸½¾ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¼ã´³ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡ºÇ¶á¤Ï¸ÉÆÈ»à¤Ê¤É¤ÇÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë°äÂÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖDNA´ÕÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë»ö·ïÀ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°äÎ±ÉÊ¤äÂÎ±Õ¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤¬¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢À¶ÁÝ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È·Ù»¡¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤éÂ¦¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯À¶ÁÝ¤ò¤·¤Æ¡¢¿ÆÂ²¤È¤«°ÍÍê¼ç¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡ÊÝ¸±¤Î¿³ººÃæ¤Ïºî¶È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ì¤º¡Ä
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÝ¸±¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë°Æ·ï¤âÀ¶ÁÝ¤ËÆþ¤ì¤º¥ä¥¥â¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄÂÂßÊª·ï¤ÇºÇ¶áÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸ÉÆÈ»à¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÊÝ¸±¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æþµï¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤¬¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤Î¾å¸Â¤¬¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Î¶â³Û¤¬¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¡¢¸¶¾õ²óÉü¹©»ö¤¬¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ê¤É¡¢¿³ºº¤Î¹àÌÜ¤¬Ê£»¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÊÝ¸±¤Î¿³ºº´ü´Ö¤Ïºî¶È¤ËÅö¤¿¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡°äÂ²¤äÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÊý¤ÇÀè¤ËÈñÍÑ¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê»ö¾ð¤ÇÊÝ¸±¤¬¹ß¤ê¤ëÈÏ°Ï¤Î¤ß¤Çºî¶È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î°ÍÍê¤â¤¢¤ë¡£