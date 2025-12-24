ÌµÌÈµö¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¤·¡È¤Ò¤Æ¨¤²¡É¤« ÃËÂáÊá ÀéÍÕ»Ô
¡¡ÀéÍÕ»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢Í¸ú¤ÊÌÈµö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»Æ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢40ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕ»Ô¤ÎÏ©¾å
¡¡¸ÅÅäÂçÍ´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ï15Æü¡¢¼ãÍÕ¶èÃæÅÄÄ®¤ÎÏ©¾å¤ÇÍ¸ú¤ÊÌÈµö¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿44ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï±¦Â¤Î¹Ã¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÅäÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¡¢¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆÃÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¿Í¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÅÅäÍÆµ¿¼Ô¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ï¼º¸ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë