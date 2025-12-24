妻はホテルで浮気したのか…男性と密会発覚し「瞑想していただけ」主張も裁判所が「不貞行為はあった」と認定した理由

妙齢の男女が2人きりでホテルにこもる…。それでも「男女関係はなかった」と主張し続け、職を辞した首長が話題になった中で、「2人きりでホテル」に滞在した男女に不貞行為があったのかが争われた裁判があった。

「今夜は会える?」「お泊りはできる?」「うんできるよ〜」

それぞれ夫と妻がいる既婚同士の男女は、ホテルでの密会がバレるも「部屋で瞑想していただけ」などとし、性交渉は無かったと主張した。しかし裁判所は、「性交渉を推認できる」と認定し、妻に“浮気”された夫に対して慰謝料の支払いを男女に命じた。判決に至った経緯とは。

男女が複数回の密会…

裁判の原告は、1979年生まれの男性。2009年に妻・さくら（仮名）と結婚し、2010年に長女、2013年に二女をもうけた。

夫婦は2023年11月まで、東京都内の自宅で同居していて、妻はピラティススタジオを営んでいた。

裁判の被告は、さくらとその密会相手の男性・高橋（仮名）の２人。高橋は地方に住む既婚者で、子供もおり、音楽関係の仕事をしていた。

さくらと高橋は2022年11月頃に知り合い、イベントを共催したり、会食するなど関係を重ね、2023年5月には2人で歌手のコンサートを鑑賞していた。

2023年7月、2人は地方都市での会食後、ホテルの同じ部屋に宿泊。翌日、美術館に立ち寄った。

さらに8月には、東京都内のホテルで再び同じ部屋に宿泊した。

宿泊前に交わされたLINEには、

さくら「お泊まりはできる？」

高橋「うんできるよ〜」

さくら「しよ（※ハートのビックリマークの絵文字）」

などのやりとりが残されていた。

宿泊した翌日、さくらは夫の実家に向かい、先に帰省していた家族と合流した。

その夜、夫はさくらのスマホを見て、タクシーで自宅から都内のホテルに移動した記録があることを確認した。

夫が、ホテルを訪れた理由や高橋との関係性をさくらに問いただすと、当初は「泊まっていない」「朝ホテルに行っただけ」と弁解したが、さらに追及されると、「泊まったが何もしていない」などとと述べた。

高橋とのメッセージはスマートフォンから削除された。

その後、夫はSNSで高橋に「さくらがお世話になっているとのことでお話をしたい」との旨メッセージを送信。同じ日、さくらも高橋に連絡をし、「コンサートは3人でみにいきました ホテルはお茶して泊まったけど 何もない と伝えています」などとメッセージを送信している。

夫と高橋は電話で話し、高橋は、さくらが既婚者だとは知らなかった、同じ部屋で泊まったが性的な関係ではないこと、ハグやキスをしたなどと話した。

9月24日に、夫婦は年内別居の合意を記した書面を作成。さくらは11月に自宅を出て、別居した。

そして、夫がさくらと高橋を相手取り、慰謝料などの支払いを求めて東京地裁に提訴したのだ。

原告の夫は不貞行為を主張…

原告の夫は、2人は同じ部屋に２度宿泊しており、不貞行為に及んだと主張した。

また、さくらが10代の2人の娘を持つ母親で、高橋も既婚者だった点をあげ、「ホテルに同宿するような親密な関係にある相手について、既婚であるか、子供がいるかといった事項に関心が向かないはずはない」とし、高橋が「さくらが既婚者であると知らなかった」と主張する事自体が不自然、不合理だったと訴え、高橋に重大な過失があったと主張した。

また、当初は夫婦関係が破綻していたような事情はなく、不貞によって夫婦関係の維持が困難となり、甚大な精神的苦痛を被ったとして、慰謝料など計330万円の支払いを妻と相手男性に連帯して求めた。

被告側「瞑想しただけ」と主張

一方、被告側の2人は同じ部屋での宿泊について認めつつ、「ホテルの客室内で瞑想したもので、不貞行為には及んでいない」と性的な関係は否定した。

また、被告さくらは夫婦関係について、「はるか前から破綻していた」と主張。高橋は、宿泊した当時はさくらが既婚者だとは知らず、過失もないと訴えた。

ホテルの部屋は狭くて瞑想できず…

裁判所は、被告側2人の親密関係を、具体的事実から認定した。

都内のホテルに泊まった際にさくらが宿泊を持ちかけた際のやり取りなどから、「相当に親密な関係にあった」と認定。

また夫の問いに当初は虚偽の説明をした点、高橋とのメッセージを削除したことを指摘した。

夫から問いただされた後、高橋に送信した「コンサートは3人でみにいきました ホテルはお茶して泊まったけど 何もない と伝えています」などのメッセージが「虚偽の口裏合わせ」であり、事実であれば送る必要のない内容を含むとして、「高橋との関係にやましい思いがあったことが明らかである」と断じた。

さらに、宿泊した都内のホテルの客室は、幅154センチ、長さ195センチのベッド1台が配置されたセミダブルルームで、床に2人であぐらをかいて瞑想できるようなスペースはないことから、供述は「不自然、不合理であり容易に信用できない」と認定した。

裁判所は性交渉あったと推認

これらの点から裁判所は、二度同じ部屋に泊まった際に性交渉に至ったと推認できるとし、仮に性交渉がなかったとしても二度の宿泊は夫婦関係の破綻につながる行為で、不貞行為に該当すると認定した。

高橋の過失については、本人が妻子のある年齢で、相手のさくらは年上であり、同室宿泊に至るほど親密な場面で結婚の有無への関心は当然生じるのに、確認をしなかったことを過失と評価した。

これらの不貞行為によって原告の夫が受けた精神的苦痛への慰謝料は100万円と認めるのが相当と判断。東京地裁は12月、被告のさくらと高橋に対し、原告の夫に弁護士費用を合わせて計110万円を連帯して支払うよう命じる判決を下した。