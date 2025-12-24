¡ÖÁë¤ò³«¤±¤í¡ª¡×¿¼Ìë¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤·¤Æ¤¤¿¹õ¤¤¥»¥À¥ó¤¬·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡½¡½ÂçÈ¿¶Á¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯8·î20Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¡£Èï³²¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Î¡Ø2025Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï34.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áø¶ø¤·¤¿¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ï¡¢¡Ö¸åÊý¤«¤é·ã¤·¤¯ÀÜ¶á¤µ¤ì¤¿¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î84.3¡ó¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖÆ»¤ò¾ù¤Ã¤¿¡Ê51.1¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê28.8¡ó¡Ë¡×¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤â¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÌëÆ»¤Ç¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤ËÁø¶ø¤·¤¿2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¿¼Ìë¤ÎÎ¢Æ»¤Ç¹õ¤¤¥»¥À¥ó¤¬Ç÷¤ë
¡¡ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Àµ¢¤êÆ»¡¢º´Æ£æÆÊ¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢±¿Å¾¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÍ§¿Í¤Î½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º®»¨¤¹¤ë´Ä¾õÀþ¤òÈò¤±¡¢Èæ³ÓÅª¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÎ¢Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î¤È¤¡¢¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¹õ¤¤¥»¥À¥ó¤¬¼Ö´Ö¤òµÍ¤á¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö°Å¤¤ÌëÆ»¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼Ö¤È¥»¥À¥ó¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¶öÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤ÈÄ¾´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Â®ÅÙ¤ò¾¯¤·¾å¤²¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¤Ô¤¿¤ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¿ÅÙ¤â¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÅÀÌÇ¤µ¤»¡¢¼ÖÂÎÁ´ÂÎ¤«¤é²×Î©¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö±¿Å¾ÀÊ¤Î´é¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Ò°µ´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤ÆÇØ¶Ú¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡±¿Å¾¼ê¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡ÖÁë¤ò³«¤±¤í¡ª¡×
¡¡¤ä¤¬¤Æ¿®¹æ¤¬ÀÖ¤ËÊÑ¤ï¤ê¼Ö¤ò»ß¤á¤ë¤È¡¢¥»¥À¥ó¤â¤¹¤°¸å¤í¤ÇµÞÄä¼Ö¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¥»¥À¥ó¤Î¥É¥¢¤¬³«¤ÃËÀ¤¬Âç¸Ô¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³«¤±¤í¡ª Áë¤ò³«¤±¤í¡ª¡×
¡¡¿¼Ìë¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¶Á¤¯ÅÜÌÄ¤êÀ¼¡£Áë¤òÃ¡¤«¤ì¡¢Í§¿Í¤¬¶²¤ë¶²¤ë¿ô¥»¥ó¥Á¤À¤±Áë¤ò³«¤±¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÃËÀ¤Î¼ê¤¬¼ÖÆâ¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¨¡© ¤¨¡©¡×
¡¡½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ë¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í¤ÈÃËÀ¤ò¸ò¸ß¤Ë¸«¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´¿È¤¬¹ÅÄ¾¤·¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢¶á¤¯¤ò½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÜÌÄ¤êÀ¼¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¼Ö¤òÃ¼¤Ë´ó¤»¤Æ»ö¾ð¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Û¤«¤ÎÅÛ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡ª ¤Û¤«¤ÎÅÛ¤â¼è¤êÄù¤Þ¤ì¤è¡ª ¤¤¤Ä¤âÌò¤ËÎ©¤¿¤Í¤§¤¯¤»¤Ë¤è¡ª¡×
¡¡¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢³«¤Ä¾¤ë¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤Î¸ý¤Ö¤ê¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÁ°¤Ç¤Ï³ê·Î¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡ÖÃËÀ¤¬¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤³¤ó¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶²ÉÝ¤Î»þ´Ö¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ù»¡´±¤Ë¼é¤é¤ì¡¢°ÂÁ´¤Ëµ¢¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¡È¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¹õ¤¤¥»¥À¥ó¤Î¶²ÉÝ
¡¡»³ÅÄÃÒµ×¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤¬Ä¹°ú¤¡¢²ñ¼Ò¤ò½Ð¤¿¤Î¤¬Ìë10»þÈ¾¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Îµ¢Âð¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢´·¤ì¤¿Æ»¤ò¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³¹Åô¤¬¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤È¤·¤«¤Ê¤¤¸©Æ»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥È¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤±¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤ë¼Ö¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼Ö´Ö¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Î¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¶á¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£º¸±¦¤Ë¼ÖÂÎ¤ò¿¶¤ë¤è¤¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢Éý´ó¤»¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï°ìÄê¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¡¢Ä©È¯¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
