µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Ö¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡×¼«¿È½é¤Î¸ÞÎØ¤Ë¿´¶¡¡5ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÀÚÉä¤Ä¤«¤à¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û
¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡Ë¤Î¾®Ìî»û²ÂÊâÁª¼ê¤ÈµÈÂ¼¼ÓÌé¹áÁª¼ê¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢2026Ç¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ß¤¤¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢µÈÂ¼Áª¼ê¤Ï¾®Ìî»ûÁª¼ê¤ò¡Ö¡Ø·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡Ù¤ò¤¹¤´¤¯ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤Ê¤È¡£¸«¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅØÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¤Ê¤È¤¤¤¦ÂÎ¤Ä¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾®Ìî»ûÁª¼ê¤ÎÏÓ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¡£¡Ö»ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ÑÂ³¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¾®Ìî»ûÁª¼ê¤Ï¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ëµÈÂ¼Áª¼ê¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖºÇ¸åÅê¤²¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡£¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇºÇ¸å¤ËÅê¤²¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡£»ä¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Þ¤¹¤·¡¢²¿Ç¯¤â¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼Áª¼ê¤Ï²áµî¤Ë4ÅÙ¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ËÄ©¤à¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹ñÆâÁª¹Í¤ÇÇÔÂà¡£2014Ç¯¤Î¥½¥Á¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¾®Ìî»ûÁª¼ê¤Ï¡Ö¼ÓÌé¡ÊµÈÂ¼Áª¼ê¡Ë¼«¿È¤Ï²¿Ç¯¤âÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤Ç¤â¸ÞÎØ¤À¤±¤Ï¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÎµÈÂ¼Áª¼ê¤Ï¡¢¼«¿È5ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ä¤«¤ßÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ç¤Ä¤«¤ßÀÚ¤ì¤º¡¢¸ÞÎØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£5ÅÙÄ©Àï¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¼«¿È½é¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÎ×¤àµÈÂ¼Áª¼ê¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤³¤Î4Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤ÏÇ®¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¾®Ìî»ûÁª¼ê¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÇ´¤ê¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é¤ÎÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÎÏ¶¯¤¤ÉôÊ¬¤ä¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¢¸Ä¡¹¤Î¿®¤¸¤ëÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò¸ÞÎØ¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£