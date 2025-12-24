一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を12月24日正午から25日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上、さらにオンラインカード決済限定で20％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ザ・キャピトルホテル東急が80,661円から、ホテルアラマンダ青山が43,296円から、札幌ビューホテル大通公園が8,590円から、HAKODATE海峡の風が21,324円から、ウェスティンホテル仙台が30,360円から、箱根ホテル小涌園（朝食付）が24,675円から、ANAクラウンプラザホテル富山が8,750円から、グランスプリンスホテル大阪ベイが7,537円から、ホテル阪急レスパイア大阪が18,040円から、博多東急REIホテルが12,160円から、ノボテル沖縄那覇が6,316円から、ザ・ブセナテラス（朝食付）が42,108円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合の金額。支払金額に応じて一休ポイントが付与され、即時利用ができる。