¡ÖËÍ¤¿¤Á»ä¤¿¤Á¤ÎÊÝ°é±à¤¬À¸¤´¤ß¤òÆÏ¤±¤¿¤è¡×¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÂÏÈî¤ÎÌîºÚ¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë
12·î24Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡£ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤ÎÊÝ°é±à¤Ç¤Ï¡¢±àÆâ¤ÎÀ¸¤´¤ß¤¬ÂÏÈî¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¡¢ºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿ÌîºÚ¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ä¥È¥Ê¥«¥¤¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô·§ºäÄ®¤ÎÀ»¸÷ÊÝ°é±à¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ã²ì»ÔÆâ¤ÎÇÑ´þÊª¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶È¡Ö¥ê¥é¥¤¥º¡×¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÀ¸¤´¤ß¤òÂÏÈî¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¡¢ÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢À»¸÷ÊÝ°é±à¤¬±àÆâ¤Ç½Ð¤¿À¸¤´¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
24Æü¤ÏÆü¤´¤í¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢113¿Í¤Î±à»ù¤Ë¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò°÷¤é¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤¿¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤¬¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼ê¤òÄÌ¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿©Âî¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
