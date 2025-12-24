お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が24日、東京・有楽町のニッポン放送で「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」の放送に臨んだ。生放送の合間に取材に応じ、伊達みきお（51）は「若手が遊びに来てくれるので、その時は隙を見て寝ようかなと思います」と長丁場に備えた。

24時間の特別番組で、原則として24日の正午から翌25日の正午まで毎年、生放送を中心に構成されている。集まった募金は目の不自由な方に音の出る信号機を寄贈する形で使われている。「1機でも多く設置したい」と意気込んだ。

時間によって、萩本欽一（84）や 鈴木京香（57）らサンドウィッチマンとゆかりの深いゲストが登場する。

苦いクリスマスの思い出を聞かれると、貧しさにあえいだ若手時代を振り返った。伊達は「上京して富澤（たけし）と住んでいた。ずっと10年間汚いボロボロのアパートで、2人でコンビニのケーキを買って、お酒も飲めないからシャンメリーでメリークリスマスってやって、“情けない”一緒に泣いたことがある」と当時を回想。富澤も「タイマーで写真セットしてね」と下積み時代を懐かしんだ。

そこから2007年に敗者復活からM―1グランプリを制覇。年末年始も忙しい日々を送っている。伊達は「最高ですよ。収録をみんな見に来てくれて、メディアの方も来てくれる。こういう時に仕事があるというのは今でもうれしい」と変化を歓迎した。