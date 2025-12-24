YOSHIKI所属の音楽事務所、小学館との和解成立を報告 名誉棄損で1億1000万円の損害賠償請求
ロックバンド・X JAPANのYOSHIKIが所属する音楽事務所「ジャパンミュージックエージェンシー」は24日、小学館に対して提起していた謝罪広告等請求事件について、同日付で和解が成立したと報告した。
【写真】綺麗…！ピアノを弾くYOSHIKIサンタ
ジャパンミュージックエージェンシーの発表によると、小学館が出版する週刊誌「女性セブン」及びウェブサイト「NEWSポストセブン」で、2018年から現在に至るまで、ジャパンミュージックエージェンシーが「X JAPAN」の各メンバーとの契約において、その報酬の支払いをしていない旨の記事を複数出稿していたという。
当該記事が名誉・信用を毀損するものであったとして、2023年12月28日、小学館を被告として東京地方裁判所に謝罪広告、記事の削除、及び1億1000万円の損害賠償の支払い等を求める訴訟を提起したという。そして同日、裁判所より和解の打診を受け、双方協議の結果、和解に至ったという。
和解金については明らかにしていないが、小学館側は、ウェブサイト「NEWSポストセブン」から当該記事を削除し、記事を掲載した週刊誌「女性セブン」を、以後、紙媒体及び電子媒体を問わず販売・譲渡・公開しないこととしたと書面で明らかにした。
