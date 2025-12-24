Éã¤Ë£Ç£±¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò»ý¤Ä¼êÄÍµ®ÆÁÄ´¶µ»Õ¤ä¶¶ÅÄµ¹Ä¹Ä´¶µ»Õ¤éÅìÀ¾¤Ç£·¿Í¤ÎÄ´¶µ»Õ¤¬£³·î£´ÆüÉÕ¤Ç¿·µ¬³«¶È
¡¡£Ê£Ò£Á¤Ï£±£²·î£²£´Æü¡¢£²£¶Ç¯£³·î£´ÆüÉÕ¤ÇÅìÀ¾¤Î£·¿Í¤ÎÄ´¶µ»Õ¤¬¿·µ¬³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Èþ±º¤Ç¤Ï¼êÄÍµ®µ×Ä´¶µ»Õ¡Ê£¶£±¡Ë¡áÈþ±º¡á¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¼êÄÍµ®ÆÁÄ´¶µ»Õ¡Ê£³£³¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½©ËÜÂç²ðÄ´¶µ»Õ¡Ê£´£´¡Ë¡¢Ê¿´äÂçÅµÄ´¶µ»Õ¡Ê£´£²¡Ë¡¢¾¾ÈøÂîºÈÄ´¶µ»Õ¡Ê£´£´¡Ë¡¢¼¼°æ·éÄ´¶µ»Õ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬³«¶ÈÍ½Äê¡£·ªÅì¤Ç¤Ï¶¶ÅÄËþ¸µÄ´¶µ»Õ¡Ê£·£³¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¶¶ÅÄµ¹Ä¹¡Ê¤è¤·¤¿¤±¡ËÄ´¶µ»Õ¡Ê£³£·¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¼ÆÅÄÂîÄ´¶µ»Õ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬³«¶È¤¹¤ë¡£
¡¡µ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢£²£¶Ç¯£²·îËöÆü¤Ç°úÂà¤¹¤ëÄ´¶µ»Õ¤ÎÌÈµö¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤¬£³Æü£³Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢³«¶ÈÆü¤ÏÍâ£´Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£