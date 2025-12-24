お笑いコンビ・サンドウィッチマンが２４日、都内でメインパーソナリティーを務めるニッポン放送「第５１回 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（２４日正午から２４時間の特別番組）の囲み取材に応じた。

音の出る信号機の設置する寄付金を募るキャンペーン（１１月〜来年１月）で、２４日正午から番組がスタート。１４時台には「ウッチャンナンチャン」の内村光良がゲストで登場。過去に同番組のメインパーソナリティーの経験があり、「夜はきついよ」とアドバイスを受けたが、伊達みきおは「今朝も４時くらいまで起きてましたし、夜得意なので」と自信満々。富澤たけしは「隙を見て寝れたら。いくら温存できるかの勝負ですから」と笑顔を見せた。

クリスマスイブとクリスマスをまたいで放送する同番組。伊達は「上京して１０年は、富澤と２人でボロボロのアパートに住んでケーキを半分こしてた。『情けない』って一緒に泣いたこともありました」と苦い思い出を語り、「それに比べると最高。こういう時（年末年始）に仕事があるのはやっぱうれしい」と喜んだ。

ゲストには鈴木京香や内田有紀、出川哲朗といった豪華ゲストが登場予定。「年の瀬ですし、数日後には長期休暇に入るんで、（年内）最後の大仕事。すごく楽しみにしていたので、頑張りたい」と意気込んだ。