Êª²Á¹â¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÍèÇ¯10·î¤Ë1¥­¥í¤¢¤¿¤ê3±ßÃÍ¾å¤²¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÎÁ¶â¤Ï¸½ºß¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤¬ETC¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢1¥­¥í¤¢¤¿¤ê29.52±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢55¥­¥í°Ê¾åÁö¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¾å¸Â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤ÎÊª²Á¹â¤äÏ·µà²½ÂÐºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍèÇ¯10·î¤ËÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

1¥­¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤Ï¤ª¤è¤½3±ß¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡¢32.47±ß¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢20¥­¥íÁö¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç810±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢880±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¾å¸Â¶â³Û¤Ï1950±ß¤«¤é2130±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¡¡»û»³Å° ¼ÒÄ¹
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´°Â¿´¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÆü¡¹¤Î°Ý»ý´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò24»þ´Ö365Æü¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤Ê»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¶ì½Â¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×

¤³¤¦¤·¤¿ÃÍ¾å¤²°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤«¤é¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤òÊç½¸¤·¡¢ÅìµþÅÔ¤Ê¤É¤Î¼«¼£ÂÎ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅöÌÌ5Ç¯´Ö¤ÏÆ»Ï©¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ÂÄêÅª¤ËÄó¶¡¤Ç¤­¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

1¥­¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2016Ç¯4·î°ÊÍè½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£