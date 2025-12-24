¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÀº»Ò¤¬2¡ó¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤¬¤â¤Ã¤È½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤È¤ä¤ê¼è¤ê¡Ä½÷À²ñÄ¹¤È´Ú¹ñ²Î¼ê¤ËÉÔÎÑµ¿ÏÇ
·ÝÇ½»öÌ³½êOne Hundred¤ò¶¦Æ±ÀßÎ©¤·¤¿²Î¼ê¤ÎMC¥â¥ó¤È¡¢p_Arc¥°¥ë¡¼¥×²ñÄ¹¤Î¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó¤Ë¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Î2¿Í¡¢¡ÈÃçÎÉ¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È
12·î24Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTHE FACT¡Ù¤Ï¡¢MC¥â¥ó¤È¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢MC¥â¥ó¤È¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó¤«¤éÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ì©¤«¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢É×¤È»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä´ûº§¼Ô¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤¬¶¦Æ±»ö¶È¼Ô°Ê¾å¤Î´Ø·¸¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢MC¥â¥ó¤È¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó¤¬Ç¥¿±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¾õ¶·¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£º£Ç¯4·î14Æü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£
MC¥â¥ó¤¬¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ëÀº»Ò¤¬2¡ó¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤Ï¡ÖÀº»Ò¤Ï»ä¤¬¤â¤Ã¤È½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤À¤«¤é»ä¤¿¤Á¤¬¤¢¤ì¤À¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÇ¥¿±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÌÀÆü¹Ô¤³¤¦¡¢ÉÂ±¡¤Ë¡£»ä¤ÏÇÓÍñÃí¼Í¤ò3¥«·îÂÇ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤È2¥«·î´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤Ü½µ2²ó¤Ï´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó¤¬MC¥â¥ó¤Ë¹â³Û¤ÊÂ£¤êÊª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖµÞ¤Ë¤ª·»¤µ¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤¬Îø¤·¤¤¡£¼ª¤Î¸å¤í¤«¤é¤¹¤ë¤ª·»¤µ¤ó¤ÎÆ÷¤¤¡×¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»×¤¦Â¸Ê¬Çã¤¤Êª¤·¤Æ¡£²ñ·×¤Î»þ¤Ë¥«¥«¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç°ìÅÙ¤º¤ÄÁ÷¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤±¸«¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÏÁêÅö¤Ë¿¼¤¤´Ø·¸¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·MC¥â¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢Èà¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÄóµ¯¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥«¥«¥ª¥È¡¼¥¯¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤Ê¸¾Ï¤ò¡¢ÀÚ¤êÅ½¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·¤¿¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÙÔÂ¤¤ò¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀÀ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤Ï²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£º£¤â120²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó12²¯±ß¡Ë¤ÎÁÊ¾Ù´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éºÄÌ³¤òÍú¹Ô¤¹¤ë´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó¤Ï2022Ç¯°Ê¹ß¡¢¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆMC¥â¥ó¤Î¸ýºÂ¤ËÁí³Û120²¯¥¦¥©¥óÂæ¤Î¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤Û¤«¡¢100²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó10²¯±ß¡ËÁêÅö¤ÎÂ£¤êÊª¤âÅÏ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢MC¥â¥ó¤¬Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìó100²¯¥¦¥©¥ó¤Î¼Ú¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÊÖºÑ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½êOne Hundred¤ò¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×THE BOYZ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·MC¥â¥ó¤Ïº£Ç¯7·î¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ËÅÙ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤¦¤ÄÉÂ¡¢¤½¤·¤Æ°ìÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯°²½¤Ç¡¢²»³Ú³èÆ°¤¬º¤Æñ¤Ê¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£One Hundred¤ª¤è¤ÓBPM¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¶ÈÌ³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤ËÇ¤¤»¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ÈÀ®Ä¹¤Î¤¿¤áÎ±³Ø¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÆÍÁ³One Hundred¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó¤Ïº£Ç¯6·î¡¢MC¥â¥ó¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢120²¯¥¦¥©¥óÂæ¤ÎÂß¶âÊÖ´Ô¤òµá¤á¤ëË¡ÅªÂÐ±þ¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò°ìÅÙ¼è¤ê²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11·î¤ËºÆ¤Ó¿Ê¤á¡¢»ÙÊ§Ì¿Îá¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ºÄÌ³¼Ô¤Ç¤¢¤ëMC¥â¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£