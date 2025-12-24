「有馬記念弁当」販売　1928年創業の「老舗駅弁ブランド」がボリュームにこだわった

千葉県の老舗駅弁ブランド「マンヨーケン（万葉軒）」は、中山競馬場で開催する「第70回有馬記念」にて、「有馬記念弁当」を販売する。販売は、2025年12月27日（土）、28日（日）の2日間のみ。会場でしか購入できない数量限定の記念弁当だという。

昭和3年（1928年）千葉駅近くの要町で創業した「マンヨーケン（万葉軒）」。国鉄より構内立売営業の承認を受けたタイミングで、駅弁の製造がスタート。2013年からは、株式会社リエイがその味と伝統を継承し運営。駅弁の販売のほか、仕出し弁当やケータリングなど、幅広い食のサービスを展開している。

さまざまな食材が楽しめる有馬記念弁当

〈有馬記念弁当〉

第70回の節目でもある有馬記念。今回、販売される弁当はボリュームにこだわったという。牛肉煮をメインに、赤魚西京焼、軟骨入り鶏つくねなど、さまざまな食材が楽しめる。

【一の重】

赤魚西京焼き ／ 軟骨入り鶏つくね ／ 海老フライ ／ 合鴨スライス ／ 菜の花漬け ／ アサリ串 ／ ふわふわ豆腐黒酢かけ ／ 煮物（椎茸、こんにゃく、フキ、人参、竹の子、高野豆腐） ／ 紅白饅頭

【二の重】

ご飯 ／ 牛肉煮 ／ 錦糸玉子

・商品名

有馬記念弁当

・販売価格

2,500円（税込）

・販売日時

2025年12月27日（土） 8:30〜、28日（日）７:30〜

・販売個数

12月27日（土） 300個、12月28日（日） 700個

・販売場所

中山競馬場 Twodays103.303売店

■受賞歴【マンヨーケン（万葉軒）】

JR東日本主催のイベント 「駅弁味の陣」

・トンかつ弁当

エリア賞2回 ※2018、2019年、掛け紙賞3回 ※2018、2021、2025年

・菜の花弁当

そそられ将軍（食べてみたい部門第1位） ※2020年

・ジャンボかつ弁当

エリア賞（南関東部門） ※2022年