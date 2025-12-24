¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷µá¤á¤ëÃÄÂÎ¤È²¬»³¸©ÃÎ»ö¤¬Èó¸ø³«¤ÇÌÌÃÌ¡Ö¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
²¬»³¸©Ä£¡¡24Æü
¡¡²¬»³¸©¤Ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤òµá¤á¤ëÃÄÂÎ¤È°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤¬Èó¸ø³«¤ÇÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë²ñ¡¿Æá¿ÜÊÝÍ§ ²ñÄ¹¡Ë
¡Ö½Å¤¤Ì±°Õ¤òÇØ·Ê¤Ë¤ä¤Ï¤ê¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤ÈÈó¸ø³«¤ÇÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ä¥µ¥Ýー¥¿ーÍ»Ö¤Ê¤É7¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë²ñ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤Ï2025Ç¯¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Î¸¡Æ¤¤òµá¤á50Ëü¿Í°Ê¾å¤Î½ðÌ¾¤ò½¸¤á¡¢²¬»³¸©µÄ²ñ¤ËÄÄ¾ð¤òÄó½Ð¡£12·î¡¢¸©µÄ²ñ¤ÏÄÄ¾ð¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·úÀß¤Î¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉ½ÌÀ¤»¤º¡¢´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¶¨µÄÂÎ¡×¤ÎÀßÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö¡Ë
¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¤Á¤ó¤ÈÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×