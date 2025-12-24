地震で倒壊した建物と電柱。 (c)mtaira - stock.adobe.com

地震発生時のクルマでの避難は基本NG？

災害発生後は道路が隆起・陥没している場合もある。

地震が発生し、津波警報や避難指示が出された際、避難所や高台へ向かうためにクルマを使う人は少なくありません。夜間や悪天候時などでは、荷物や家族をまとめて移動できるクルマに頼りたくなるのも自然な行動でしょう。

しかし実は、地震発生時の避難において、クルマの利用は原則として推奨されていません。その理由には、災害時ならではのさまざまなリスクが関係しています。

実際、総務省消防庁が公開している防災マニュアルでも、「避難する時は原則として徒歩で避難しましょう。クルマを使うと渋滞を引き起こし、消防・救急活動などに支障を来たします」と明記されています。

さらに、内閣府が公開している「津波避難対策検討ワーキンググループ第5回会合」の資料には、2011年の東日本大震災において、クルマでの避難が困難になった事例も示されています。

地震の直後は、道路が安全に使える状態にあるとは限りません。路面の陥没やひび割れ、電柱や建物の倒壊による通行止め、さらには液状化現象によるマンホールの浮き上がりなど、クルマでの走行を妨げる要因が多発するのです。

加えて、停電によって信号機が機能しなくなるケースもあり、交差点での混乱や交通事故のリスクも高まります。こうした状況で多くのクルマが一斉に動き出すと、深刻な渋滞を引き起こし、消防や救急といった緊急車両の通行を妨げてしまうおそれがあります。

とくに津波からの避難のように、一刻を争う場面では、クルマに依存した行動が致命的な遅れにつながる可能性もあります。こうした教訓から、災害発生時は「徒歩避難を原則とする」という考え方が強く打ち出されているのです。

なお、高齢者や身体に不自由のある人など、徒歩での避難が著しく困難な場合には、例外的にクルマでの避難が認められるケースもあります。その場合でも、周囲の状況を十分に確認したうえで、慎重な判断が求められます。

クルマを置いて避難する場合の注意点

やむをえず道路上にクルマを置いて避難する場合の注意点。

運転中に地震が発生し、避難指示が出された場合は、できるだけ道路外の安全な場所にクルマを移動させ、そこから徒歩で避難することが基本です。

状況的にやむをえず道路上にクルマを置いて避難しなければならない場合、ドライバーは注意しなくてはいけないポイントがあります。

警察庁の資料によると、道路上にクルマを置いて避難する際、クルマは道路の左側に寄せて停車し、エンジンを停止します。そのうえで、エンジンキーは差したままにするか、運転席など外から見て分かりやすい場所に置きます。窓は閉め、ドアはロックしない状態で避難することが推奨されています。

これは、緊急車両の通行や災害対応活動の妨げになった場合に、第三者がクルマを移動できるようにするためです。また、避難する人の通行を妨げたり、災害応急対策の実施を阻害したりする場所には駐車しないことも重要とされています。

一方で、台風や洪水など、事前に災害の発生が予測でき、避難までに十分な時間が確保できる場合には、クルマが有効な避難手段となるケースもあります。荷物を多く運べることや、雨風をしのぎながら移動できる点は、クルマならではのメリットといえるでしょう。

だからこそ大切なのは、「どんな災害が起きたときに、どの手段で避難するのが適切か」をあらかじめ考えておくことです。自治体が公開しているハザードマップや防災情報を確認し、自分や家族に合った避難行動を事前に整理しておきましょう。