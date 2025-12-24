お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２３日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日のゲストは、つまみ枝豆。怒ったらガチで怖い最恐芸人として知られる武闘派に突っ込みまくった。

良ちゃんは、枝豆が現在、たけし軍団の芸人が多数所属している芸能事務所・株式会社ＴＡＰ（タップ）の代表取締役社長を務めていることに「（ガダルカナル）タカさんが今、コメンテーターとかやられてて枝豆さんが社長じゃないですか？逆って考えるとゾっとしますもん。枝豆さんがコメンテーターやったら大ゲンカ、大炎上の毎日」とぶっこみ。

さらに「でも、大丈夫です。ＹｏｕＴｕｂｅってのは、元ヤ○ザの方とかも今、語ったりしてるじゃないですか？それだと思ってもらえれば…」と話した。

枝豆は、良ちゃんに「お前、本当に絶対、舐めてんな？どうせ、クソじじいだから。暴れたって大したことねえだろ？１分ぐらいしかもたないだろ？って」と苦笑。

金ちゃんは「俺らは見てますからね。『水ダウ』の現場で…」と、枝豆の激怒シーンがトラウマ級だったと述懐。ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で枝豆にドッキリを仕掛けた日のことを振り返った。

鬼越と視聴者を戦慄させたのは同番組の２０２１年７月放送回。「突然マネジャーから鬼越トマホークの『うるせえなあ』のくだり食らったら意外とシリアスな状況になちゃう説」でマネジャーが枝豆に「ケンカノリ」を仕掛けた際の一幕だった。

枝豆は、自身への暴言は冷静に見送ったが、師と仰いで尊敬してやまないビートたけしを「たけし」と呼び捨てにされたことに激高。「小僧！百歩譲って許してやるよ。でもな、俺の前で『たけし』っていうな。たけしさんだろ！コラッ！」とブチギレまくって現場を凍りつかせた。

良ちゃんは「放送されてない部分も見てますから…」と枝豆の激怒を述懐。金ちゃんが「（ブチギレは）やめてください。あの…。裏ビデオみたいなのを見てますからね。表に出てない裏ビデオを生で見てますから…」と怯えた顔で振り返ると、枝豆も当時を思い出しながら爆笑していた。