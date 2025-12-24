¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹´Â«»ÜÀß¤Ç94¿Í»àË´¡¡¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¡¢ÀïÆ®³«»Ï¸å¤ËµÞÁý
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÇÀïÆ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2023Ç¯10·î¤«¤éº£Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹´Â«»ÜÀß¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â94¿Í¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£ÀïÆ®Á°¤Î¹´Â«²¼¤Ç¤Î»à¼Ô¤Ï10Ç¯´Ö¤Ç30¿ÍÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÆ®³«»Ï¸å¤ËµÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¬¥¶¤ä¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤äÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¤ª¤ê¡¢»à¼Ô¿ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¿Í¸¢¤Î¤¿¤á¤Î°å»ÕÃÄ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡×¤¬¡¢¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤ä°äÂ²¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ê¤É¤ò´ð¤ËºîÀ®¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ò11·îÃæ½Ü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£¡Ê¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Ë