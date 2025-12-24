¥¬¥½¥ê¥ó²¼Íî158±ß¡¡4Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¡¢Êä½õÁý¤Ç
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬24ÆüÈ¯É½¤·¤¿22Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢Á°½µÄ´ºº¤è¤ê1±ß70Á¬°Â¤¤158±ß¤Á¤ç¤¦¤É¤À¤Ã¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï7½µÏ¢Â³¤Ç¡¢2021Ç¯8·î°ÊÍè¡¢4Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ëÀ¯ÉÜÊä½õ¶â¤ÎÁý³ÛÊ¬¤¬Å¹Æ¬²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢11·î¤«¤éÀÐÌý¸µÇä¤ê³Æ¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤¦Êä½õ¶â¤ò½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£12·î11Æü¤«¤é¤Ï»ÃÄêÀÇÎ¨Ê¬¤ÈÆ±¤¸1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê25±ß10Á¬¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ï31Æü¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢Æ±»þ¤ËÊä½õ¶â¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¸¶ÌýÁê¾ì¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¸å¤âÅöÌÌ¤Ï¸½ºß¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡22Æü¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤ÏÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£ºÇ°ÂÃÍ¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î151±ß20Á¬¡¢ºÇ¹âÃÍ¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤Î170±ß60Á¬¡£
¡¡·ÚÌý¤ÏÁ°½µÄ´ºº¤è¤ê50Á¬°Â¤¤145±ß50Á¬¤À¤Ã¤¿¡£ÅôÌý¤Ï18¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ê°ìÈÌÅª¤Ê¥¿¥ó¥¯1¸ÄÊ¬¡ËÅö¤¿¤ê2198±ß¤Ç¡¢Á°½µ¤«¤é3±ß²¼¤¬¤Ã¤¿¡£