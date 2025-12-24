お笑いコンビ、笑い飯の哲夫（50）が24日、FM大阪「赤maru」（月〜木曜午後2時）に生出演。

霜降り明星の粗品（32）との「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」の審査員コメントをめぐる騒動について言及した。

哲夫は前週の同番組内で「粗品の時間はもうちょっと短くてよかったな」などと発言したことで騒動にまで発展。哲夫は番組冒頭で「お騒がせしてますけどね。話題なんですよ。先週の放送が話題になってくれたのはありがたいなと思いました」と切り出した。

放送後に粗品が反論動画を投稿。哲夫は粗品の反論動画について「家帰って見たんですよ。見終わったのが、夜3時ぐらい。たっぷり言うてくれてて。粗品に電話したんですよ」と明かした上で「何も怒ってないし、粗品に動画回されたからって、何にも考えてない、何にも怒ってないし。やられたもないし。全く無の状態やから、全く気にせんといてなと」と語った。

そして前回の放送内容について「文字起こしやったら、俺が怒ってるみたいな感じで書かれたけど、全然怒ってないやん。『THE W』についても怒ってません。一応、粗品の審査、長尺の詳しい審査は日テレから言われてるから納得してるし」と語った。

続けて「ただ、俺のコメント回数が2回やったから。もうちょっとだけ短くしてくれと。あれは何で言ったかというと、最近の粗品に何か言われたら『恐ろしいわ』と。あんまり誰も粗品に物申さなくなってる風潮はちょっと違うと思うから。正義の味方やからね」と語った。

粗品は哲夫の発言に対し、自身のYouTubeチャンネルで「僕の審査コメント時間をじゃあ30秒渡したとして、どうなってました？ うーんちょっとダサすぎてしんどいかな」と苦言を呈した。19日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）では「俺も絶対に哲夫さんの返事欲しいし。次が俺が何て言うかも、俺が楽しみやな」とアンサーを求めていた。

哲夫は「M−1」の審査員として出演。番組冒頭の審査員紹介で、MCの今田耕司から1人飛ばされて紹介され「話題の人！ 今、注目の人！ 一番の注目の人！ ネットニュース僕のことしか書いてない」と反応していた。