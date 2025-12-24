クリスマスに行きたいと思う「群馬県（草津・四万・伊香保・水上エリア）の温泉地」ランキング！ 「伊香保温泉」を抑えた1位は？
街中が華やかなイルミネーションに彩られ、心躍るクリスマスの足音がすぐそこまで聞こえてきました。大切な人たちと過ごす聖なる夜、今年は趣向を変えて、湯けむりに包まれながら静かに過ごす温泉旅を計画してみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、「クリスマスに行きたいと思う群馬県（草津・四万・伊香保・水上エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「石段を登ってお店巡りをしたいのと、ロープウェイに乗りたいため」（40代男性／埼玉県）、「赤城山を見渡しながらクリスマスを過ごしてみたい」（40代男性／東京都）、「クリスマスの時期はライトアップがありロマンチックだからです」（40代女性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「湯畑等ライトアップされた街並みが情緒ある雰囲気で、熱めの温泉が体にしみわたるから」（40代女性／埼玉県）、「冬の草津は雪景色と湯けむり、ライトアップされた湯畑が重なり、クリスマスの時期に最も非日常感を味わえる温泉地だから」（40代男性／大阪府）、「やはり湯畑でしょう！クリスマスには特注のイルミネーションに加え、周辺にも飲食店が立ち並び雰囲気だけでなく、温泉も楽しめるのが醍醐味だと思います」（30代男性／長野県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：伊香保温泉／53票2位は、古くから多くの湯治客や文化人に愛されてきた「伊香保温泉」です。伊香保のシンボルといえば、365段続く「石段街」。石段の両脇には土産物店や射的場、飲食店が軒を連ね、温泉街特有の情緒を存分に味わうことができます。クリスマスシーズンには、雪化粧をした石段や夜のライトアップが非常に幻想的。鉄分を豊富に含み、身体を芯から温める「黄金の湯」と、近年湧出した無色透明の「白銀の湯」の2種類の名湯を楽しみながら、落ち着いた冬のひとときを過ごすのにぴったりのエリアです。
1位：草津温泉／179票圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、日本三名泉の1つ「草津温泉」でした。街の中心に位置する「湯畑」は、毎分約4000リットルもの温泉が湧き出し、立ち昇る湯煙がクリスマスらしい温かみのある雰囲気を演出します。冬の夜には湯畑周辺が美しくライトアップされ、雪が降ればさらにロマンチックな光景に。冷えた身体を日本一の自然湧出量を誇る強力な名湯で癒やす、ぜいたくなクリスマス旅行がかなう場所です。
