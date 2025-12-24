1.5リッターエンジンで370馬力以上！

BMWが2020年まで販売していた「i8」は、スーパーカーさながらの圧倒的な存在感と高い環境性能を両立させた、極めて革新的なプラグインハイブリッドスポーツカーです。

その歴史は2009年のフランクフルトモーターショーで公開されたコンセプトカーに遡り、2013年には市販モデルとして登場。サステナブルなモビリティを掲げる「BMW i」ブランドの象徴として、電気自動車のi3と共に大きな脚光を浴びました。

2018年にはオープンモデルの「i8ロードスター」も加わり、その未来的なラインナップを完成させています。

i8の最大の特徴は、その独創的なフォルムと徹底した軽量化にあります。空気抵抗を極限まで抑えたウェッジシェイプのボディはCd値0.26という優れた空力性能を誇り、リアのU字型テールランプなど細部に至るまで未来感が貫かれています。

さらに、アルミ製のドライブモジュールとCFRP（炭素繊維強化プラスチック）製のキャビンを組み合わせる高度な軽量構造を採用。CFRPは鉄やアルミより遥かに軽く強固な素材であり、この恩恵によってハイブリッド車特有の重量増を克服し、車両重量を約1500kgに抑えました。

この強靭な構造があったからこそ、BMW初となる跳ね上げ式のバタフライドアの採用も可能となったのです。

インテリアも「2＋2」のレイアウトに軽量スポーツシートを配し、低い着座位置が走りの高揚感を演出します。

心臓部には1.5リッター直列3気筒ツインターボエンジンと電気モーターを組み合わせたハイブリッド4WDシステムを搭載。排気量こそコンパクトカー並みですが、システム全体で最大374馬力を発揮し、電気モーターのみでの高速走行もこなす実力を持っていました。

また、大径ながら細身の20インチタイヤを装着している点からも、単なる速さだけでなく、環境性能や燃費を強く意識していたことがうかがえます。

新車時には2000万円前後の高価格帯で展開されていたi8ですが、その唯一無二のコンセプトゆえ、生産終了後も中古車市場での流通量は限られています。

2025年12月時点でも700万円台から1400万円前後という高値で取引されており、時代を先取りしたスポーツカーとしての価値は健在だと言えるでしょう。

そんなi8の生産終了から時間が経過した今なお、多くのクルマ好きの心を捉えて離しません。ネット上ではその唯一無二の魅力についてさまざまな声が上がっています。

まず、最も多く聞かれるのがその圧倒的なスタイリングへの称賛です。「街中で見かけると、思わず二度見してしまうほど今でも強い存在感を放っている」といった意見や、「数あるBMWのデザイン史においても、間違いなく最高傑作のひとつ」と断言するファンも少なくありません。

特に、i8の象徴とも言えるバタフライドアについては、「初めて開閉シーンを目の当たりにした時の衝撃が、今も鮮明に記憶に残っている」と、そのドラマチックな演出を高く評価する声が目立ちます。

また、先進的なコンセプトに感銘を受けるユーザーも多いようです。「スーパーカーのルックスを持ちながら、徹底して環境性能を追求した設計思想が素晴らしい」といった声や、「現在のEVスーパーカー路線の先駆けとなった記念碑的な一台」として、その先見性を再評価する動きが見られます。

こうした背景から、「BMWには、i8のような遊び心にあふれた革新的なモデルをぜひまた世に送り出してほしい」という、ブランドの未来への期待も寄せられています。

一方で、中古車市場での動向に注目する現実的な検討層も増えています。「中古価格がようやく現実的なラインまで落ち着いてきたので、本気で購入を検討し始めた」という書き込みもあり、かつての高嶺の花が、手に入れることのできる「身近な夢」へと変化しつつあるようです。