¡Ö¥á¥¬¥Í²õ¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Î²ÏÌîÂÀÏº¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤¬X¤ÇÈ¿ÏÀ¡ª¡Ö¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÄ¶¥«¥ï¥æ¥¹¤Ê»ª¹¾¥á¥¬¥Í¡×¤ÎÀ¼¡¡¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é»þ¤ËSNS¤ÇÏÃÂê
²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¥á¥¬¥Í¤À¤¬¼Â¤Ï¡Ä
¡¡²ÏÌîÂÀÏº¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥á¥¬¥Í¤¬à²õ¤ì¤Æ¤ë¡©á¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÏÌî¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ï23Æü¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã¡÷±ÊÅÄÄ®¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î»þ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ã¶À¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¬¥Í³ä¤ì¤Æ¤ë²ÏÌî¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²ÏÌîÂÀÏº¤µ¤ó¥á¥¬¥Í³ä¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö´ã¶À²õ¤ì¤Æ¤ë¡©¤¹¤²¡¼¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥á¥¬¥Í³ä¤ì¤Æ¤ë¤ÎÁð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Ê£¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÏÌî¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤ÏX¤Ç¡¢¥á¥¬¥Í¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö»ª¹¾¥á¥¬¥Í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¤ó¡×¡Ö¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö»ª¹¾¤ÎºÇ¿·(¤À¤Ã¤¿)¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤Á¤å¡¼¤Î¡×¤È¥á¥¬¥Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÔ½¸Éô¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¥á¥¬¥Í¤Ï¡Ö¥á¥¬¥Í¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢Ê¡°æ¸©»ª¹¾»Ô½Ð¿È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢ÀÄ»³²ÅÆ»¤µ¤ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYOSHINORI AOYAMA¡×¤Î¤â¤Î¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÄ¶¥«¥ï¥æ¥¹¤Ê»ª¹¾¥á¥¬¥Í¤Ï³Ý¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤â³ä¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£